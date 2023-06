Kylian Mbappé: ¿Terminará su amor con el PSG?

En el caso de que Mbappé acabara machándose este mismo verano del PSG, sería un duro golpe para el club parisino que se sumaría a la marcha de Lionel Messi, que ya anunció su fichaje por el Inter de Miami.

Y el futuro de la tercera gran estrella de las dos últimas temporadas, el brasileño Neymar, tampoco está asegurado debido a las lesiones y al rendimiento ofrecido por la estrella de la Canarinha.

Estas dos temporadas en las que el PSG pudo contar con su trío estelar en la delantera se saldaron con dos dolorosas eliminaciones en octavos de final de la Liga de Campeones, el auténtico objetivo de la propiedad catarí.

Crucial point on Kylian Mbappé story as mentioned before: Paris Saint-Germain do NOT consider an option to lose him as free agent in June 2024. ⚠️ #PSG

New deal — or he will be made available on the market right now. pic.twitter.com/lTwd74Y5Ln

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023