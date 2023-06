Jack Peter Grealish protagonista de una épica celebración tras conquistar la Champions

¡Ya detenla, Grealish! El jugador del Manchester City se ha vuelto viral debido a su exorbitante celebración. No te pierdas estos videos épicos.

El Manchester City se consagró por vez primera como campeón de la UEFA Champions League tras vencer en la final al Inter de Milán. Tras la conquista de la “Orejona”, se vinieron la ola de los festejos. Entre lágrimas, sonrisas, abrazos, gritos, porras, recorrido y ante todo mucha cerveza y licor, los jugadores y afición han abarrotado las calles de Manchester para una locura celebración. Pero en toda esa euforia, Jack Peter Grealish, el centrocampista del City, ha tomado protagonismo en las redes sociales por su peculiar forma de celebrar el título logrado en Europa.

La cuenta argentina de @Relatoresconvos realizó un hilo con los mejores momentos de Grealish, sin duda alguna, el jugador sobresaliente en los festejos del City.

Tras una larga, pero muy extensa celebración, la condición de Grealish no era la mejor y hay una imagen en la cual se le puede ver muy deteriorado y ayudado por sus compañeros para hacer un nuevo trasladado. De acuerdo a la información, al jugador se le ofreció hasta una silla de ruedas para trasladar al agotado y muy ebrio jugador campeón de la Champions League.

Jack Grealish had to be held up by Kyle Walker as he left their hotel in Ibiza on Monday morning, before being offered a wheelchair by staff at the airport.😂 pic.twitter.com/1chmyIE8cf

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) June 12, 2023