Denver Nuggets derrotan a Miami y son campeones de la NBA

Por primera vez en la historia de la franquicia, los Denver Nuggets se han consagrado como campeones de la NBA. El equipo logró esta hazaña al derrotar al Miami Heat en la serie final con un contundente 4-1. Liderados por su estrella Nikola Jokic, los Nuggets mostraron un juego sólido y determinación a lo largo de toda la temporada, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la liga.

Desde el inicio de los playoffs, los Denver Nuggets demostraron su potencial al eliminar a equipos de renombre como Los Angeles Lakers. Estas victorias no solo sorprendieron a los fanáticos de la NBA, sino que también hicieron que el mundo del baloncesto volteara la mirada hacia este equipo de Colorado.

The @nuggets are the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/8Kb1HZIkaj

— NBA (@NBA) June 13, 2023