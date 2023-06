Gerardo Gordillo: “Realmente hicimos un buen partido”

¿Está de acuerdo con las declaraciones brindadas por el capitán de la selección de Guatemala, Gerardo Gordillo?

Publicidad

La Selección Nacional de Guatemala sufrió una dolorosa derrotan ante Trinidad y Tobago (1-0) y alargó a más de 18 años la sequía de no poderle ganar a ese rival. El capitán de la “Bicolor”, Gerardo Gordillo, analizó el encuentro, y destacó los puntos positivos, que, según él, tuvo el combinado que dirige Luis Fernando Tena.

“Nos vamos con ese sabor amargo, pero creo que tenemos un buen funcionamiento. En el primer tiempo llevamos el peso del partido con más llegadas; en el segundo tiempo ellos consiguieron el penal y nosotros inclinamos la cancha para este lado. Infelizmente no tuvimos buena puntería, aunque creo que el volumen de juego fue bastante positivo”.

Añadió: “Destaco el carácter de los compañeros, recibimos un gol y se podría pensar que se crecía Trinidad y no fue así, realmente nosotros hicimos un buen partido. El objetivo era ganar el duelo”.

Cambio de mentalidad

Gerardo Gordillo fue consultado por la trillada frase “se jugó bien, pero no se ganó”, en ese sentido, el legionario nacional, comentó: “Yo soy uno dentro del grupo que pienso que esa frase de ‘jugar bien, pero no ganamos’ ya no debe de existir acá. Nosotros queremos generar un respeto diferente y somos nosotros lo que tenemos que cambiar. Nos vamos con ese sabor amargo, en cuatro días tenemos un partido con un gran rival (Costa Rica)”.

Por último, por su llamado a la Sele, Gordillo, se mostró satisfecho. “En lo personal estoy contento por jugar. Ha sido un primer semestre muy duro para mí, pero lo que me caracteriza es mi personalidad. Gracias a dios estoy en una liga muy alta y estoy aprendiendo mucho. Es gratificante siempre venir a representar a la Selección y más con la responsabilidad que me da el profe Tena”.

#VamosGuate🇬🇹 | Estas son las conclusiones que saca el capitán de la Selección Nacional de Guatemala, Gerardo Gordillo, tras la derrota ante Trinidad y Tobago. 📹 @fedefut_oficial.#ModoSelección pic.twitter.com/7RRht8U7nH — Publisport (@Deportes_PN) June 12, 2023

Derrota ante Trinidad y Tobago

En un partido amistoso que se llevó a cabo en Estados Unidos, la selección de Guatemala sufrió una nueva derrota ante Trinidad & Tobago, en un encuentro que estuvo marcado por situaciones atípicas y momentos de incertidumbre. A pesar de los esfuerzos del equipo guatemalteco por remontar el marcador, no lograron superar a su rival y sumaron así su segunda derrota consecutiva en partidos de preparación.

Fue Alvin Jones quien anotó el único gol del partido, desde el punto penal, luego de una falta cometida por José Morales, jugador que ingresó al terreno de juego durante el segundo tiempo del encuentro. Morales, desde su ingreso, no logró tener un desempeño destacado y su error en la falta penalizada terminó por costarle a su equipo la derrota en este partido.

#VamosGuate🇬🇹 | Guatemala ha sido incapaz de ganarle un partido a Trinidad y Tobago en los últimos 18 años. El último triunfo se remonta al 26 de marzo de 2005 en las Eliminatorias al Mundial de 2006.#ModoSelección https://t.co/uX2GQ4PqgN — Publisport (@Deportes_PN) June 12, 2023

(Visited 285 times, 285 visits today)

Publicidad