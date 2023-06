Álvaro García: una lección de vida que inspiró al ahora campeón Zacapa

Tres meses después de que le diagnosticaran cáncer, Álvaro García disputó los noventa minutos de la final de vuelta y se proclamó campeón de la Primera División.

Una de las grandes notas positivas que dejó el título de Zacapa en la Primera División fue la titularidad del guardameta uruguayo Álvaro García, quien en marzo fue diagnosticado con cáncer, enfermedad que le alejó por meses de toda actividad deportiva.

Luego de ese episodio gris, García pudo volver a pintar su vida de color gracias al apoyo de todo su entorno (club, familia y compañeros), quienes le acompañaron en el proceso que este 11 de junio de 2023 le permitió proclamarse campeón del la Primera División.

“Quiero agradecerle a Dios porque que me tiene acá y a la gente de Guatemala, que gracias a ellos me hice el tratamiento. Salí rápido de una posición delicada, todavía quedan cinco años con control de cada seis meses para ver si no salta nada raro, pero soy positivo y tengo fe. Estoy agradecido con este grupo fantástico que me levantó en los peores momentos y hoy me da un título”, comentó, para los micrófonos de ‘Claro Sports’, tras proclamarse campeón.