Rodri: “Nunca pensé en llegar a una final de Champions y menos anotar un gol”

El español Rodri Hernández habló en el postpartido sobre su gol, que a partir de este sábado se convierte en uno de los más históricos del Manchester City.

Rodri Hernández nunca olvidará el 10 de junio de 2023, ya que ser el único anotador en la final de Champions le dio su primera ‘Orejona’ al Manchester City, club que le ganó el pulso en la final al Inter de Milán.

“Estoy muy emocionado. Esto es un sueño que se hace realidad”, afirmó al micrófono de BT Sports.

Rodri, quien marcó el gol del título al minuto 68, comentó que “esos chicos (sus compañeros de equipo) se lo merecen, también esas personas (los aficionados), que llevan esperando veinte, treinta o cuarenta años. Hace cuatro años que yo estoy aquí, nos lo merecemos”.

“¡Con qué equipo hemos tenido que enfrentarnos! Es increíble cómo han defendido y contragolpeado, se merecen ser felicitados porque son un gran equipo”, afirmó.

Sobre su rendimiento, Rodri fue crítico, expresando que no estuvo bien en la primera parte, pero señaló que pudo superarse mentalmente para cambiar el chip en la segunda parte. “Yo no estuve bien en la primera parte, jugué mal, sinceramente, pero esto prueba nuestra mentalidad. Me dije a mí mismo que había que superar esta situación y al final marqué un gol. Es increíble”, sentenció.

Rodri y el gol que cambia la historia del Manchester City

La anotación del español se convierte en una de las más históricas del club, sino es que la que más. El único tanto de Rodri le da su primera Copa de Europa al Manchester City, algo que a sus casi 27 años nunca había soñado, expresó el jugador.

“Tenía pensado pegarle fuerte y entró. Me han venido muchas cosas a la cabeza. Nunca pensé en llegar a una final de Champions y mucho menos anotar un gol. Con trabajo todo se puede. Gracias a los que confiaron en mí”, concluyó el centrocampista tras la final.

