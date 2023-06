Erling Haaland, el máximo goleador de la Champions League 2022/2023

Erling Haaland ha dejado su huella en la Champions League de la temporada 2022/2023 al coronarse como el máximo goleador del torneo (12 goles)

El delantero noruego Erling Haaland ha dejado su huella en la Champions League de la temporada 2022/2023 al coronarse como el máximo goleador del torneo. Aunque no logró marcar en la final que enfrentó a su equipo, el Manchester City, contra el Inter de Milán y que terminó con un ajustado marcador de 1-0 a favor de los ciudadanos, sus destacadas actuaciones lo catapultaron a la cima de la tabla de anotadores.

Con un total de 12 goles, Haaland se posicionó cuatro tantos por encima del egipcio Mohamed Salah, jugador del Liverpool, quien fue eliminado en los octavos de final. El joven delantero noruego ha demostrado una vez más su impresionante capacidad goleadora y su influencia en el éxito de su equipo a lo largo de la competición.

Erling Haaland wins the treble in his first season with City.

It’s what they signed him for 😤 pic.twitter.com/W8a5pAVIoL

— B/R Football (@brfootball) June 10, 2023