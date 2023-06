La Champions League conocerá a su nuevo campeón este sábado

El escenario, que será el Estadio Olímpico Atatürk, conocido por albergar la final más memorable en la historia del torneo, promete ser testigo de otro capítulo inolvidable. ¿Quién alzará el título?

El Estadio Olímpico Atatürk se prepara para recibir a dos gigantes del fútbol europeo en la esperada final de la UEFA Champions League 2023. Por primera vez en la historia, el Manchester City y el Inter de Milán se enfrentarán en una batalla épica por el trofeo más importante del fútbol de clubes.

El escenario, conocido por albergar la final más memorable en la historia del torneo, promete ser testigo de otro capítulo inolvidable. ¿Quién alzará el título? ¿Llegará la primera para el Manchester City o el cuarto título para el Inter? Acá te presentamos algunos detalles de la final:

Champions League final all you need to know 🧐#UCLfinal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 9, 2023