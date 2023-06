¿Quién será el sucesor de Benzema? Anuncian la fecha del Balón de Oro 2023

Todos los nominados al Balón de Oro femenino y masculino se darán a conocer el próximo 6 de septiembre.

La gala del Balón de Oro 2023 tendrá como fecha el 30 de octubre, en lo que se espera será una ceremonia llena de emociones y en la que muy probablemente habrá cambio de reyes, ya que tanto Karim Benzema y Alexia Putellas parecen no ser los favoritos al trofeo que consiguieron en 2022.

El 6 de septiembre se darán a conocer a los finalistas de los cuatro principales trofeos que se entregan en la gala. El Balón de Oro Masculino tendrá 30 nominados; el Balón de Oro femenino tendrá 20; el Trofeo Yachine (mejor guardameta) tendrá 10; y el Trofeo Kopa (Al mejor Sub-21) contará con 10 finalistas.

See you in september! 🌕👀

Men’s Ballon d’Or: 3⃣0⃣ nominees

Women’s Ballon d’Or: 2⃣0⃣ nominees

Yachine Trophy: 🔟 nominees

Kopa Trophy: 🔟 nominees#ballondor pic.twitter.com/HriFktA6Nv

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023