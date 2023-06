Iga Swiatek y Karolina Muchova jugarán la final de Roland Garros

Sabalenka, ganadora del Abierto de Australia, tenía el triunfo en el bolsillo con 5-2 y 0-30 en la tercera manga. Entonces llegó su descalabro y la resurrección de Muchova, que ganó 20 de los últimos 24 puntos para firmar su gran victoria.

La bielorrusa llegó a tener una bola de partido con ese servicio de Muchova. “Es increíble, solo seguí luchando. Pero no quiero sonar pretenciosa, solo seguí trabajando mi juego”, dijo Muchova ante Mats Wilander a pie de pista.

“Ella recuperó su juego, de manera más agresiva, yo perdí un poco mi ritmo. Tuve muchas oportunidades y no las aproveché. Estoy muy decepcionada, pero me recuperaré”, dijo en rueda de prensa Sabalenka sobre la recta final del choque.

La jugadora de 26 años añade a la bielorrusa a su impresionante lista de ‘víctimas’ en París, que incluye a la griega Maria Sakkari (8ª) en primera ronda y a la finalista de 2021 Anastasia Pavlyuchenkova (333ª tras una lesión) en cuartos.

Para Sabalenka esta derrota significa el final de una racha de 12 victorias consecutivas en Grand Slam. Paga un precio muy alto por los 53 errores no forzados que cometió, mientras que la versátil Muchova limitó su factura a 27.

