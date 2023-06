Champions League: Todo lo que necesitas saber de la final entre City-Inter

Cereminia de inauguración: La superestrella brasileña Anitta y la sensación sueca Alesso han sido anunciados como protagonistas del Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League 2023 patrocinado por Pepsi®. Anitta se encuentra en medio de un año récord que incluye el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Versions Of Me, y una nominación al GRAMMY® como Mejor Artista Revelación. También actuará el cantante, compositor y productor Burna Boy, ganador de varios premios GRAMMY® y ganador de varios discos de platino. “Como gran aficionado al fútbol, sé que no hay nada más grande que la UEFA Champions League”, dijo Burna Boy. “Por eso estoy tan emocionado de actuar en el escenario Pepsi en la final de este año”.