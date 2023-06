¡Lo confirmó, Lionel Messi! Jugará con el Inter de Miami

Lionel Messi también confirmó lo relacionado con Sergio Busquets y Jordi Alba, de los cuales se aseguraba irían con el campeón del mundo.

A través de una entrevista en conjunto entre Mundo Deportivo y Sport, Lionel Messi confirmó que el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) será el nuevo club del campeón del mundo. “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, asegura “Leo”.

Añadió: “Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”.

En una de la parte principal de la entrevista, Lionel Messi dijo: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

Mundo Deportivo y Sport preguntaron si Sergio Busquets se irá con él a Estados Unidos, y su respuesta fue: “Eso es una de las otras cosas que se dijeron, que me iba con “Busi” y con Jordi a Arabia, que ya lo teníamos todo arreglado. No, cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos y de qué iban a hacer, pero nunca en ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que hablamos en esta entrevista y no tengo nada armado con nadie.

#Messi | En entrevista a @sport, Leo Messi confirmó que firmará con el Inter de Miami, club de la Major League Soccer (MLS) ✍🏻🇦🇷

Movimientos en la MLS Tras su adiós al París SG, donde jugó las últimas dos temporadas, el campeón del mundo de 35 años tenía varias opciones para continuar su carrera: volver al Barcelona, aceptar una oferta del emergente fútbol saudita, que ya ha seducido a otros futbolistas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y N'Golo Kanté, o cruzar el Atlántico y probar la aventura de la Major League Soccer. Para poder financiar el fichaje, el club de Florida se ha beneficiado de los ingresos generados por los nuevos abonados al MLS Season Pass, en Apple TV+. Apple y la MLS firmaron en primavera un acuerdo por 2 mil 500 millones de dólares y una duración de 10 años. Por otro lado, Apple TV+ anunció el martes la próxima difusión de una serie documental de cuatro episodios que recorrerá la historia de los cinco Mundiales jugados por Messi. Ofertas que tenía Messi Desde hace meses, el argentino tenía una oferta del club saudita Al-Hilal, dispuesto a pagarle un salario de 400 millones de euros anuales (428 millones de dólares), según varios medios. Dirigentes de ese club incluso se desplazaron el domingo a París para tratar de cerrar el acuerdo, según informaron a la AFP fuentes próximas a las negociaciones. Campeón del Mundo con Argentina el pasado mes de diciembre, Lionel Messi tiene como próximo objetivo la defensa del título de la Copa América en 2024. El Inter de Miami, que este miércoles juega los cuartos de final de la copa estadounidense contra Birmingham Legion, cesó la semana pasada a su entrenador, el inglés Phil Neuville, y nombró como su sustituto al argentino Javier Morales.

