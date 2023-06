Lionel Messi cierra su fichaje con el Inter de Miami de la MLS

Arabia Saudita, el Barcelona y el Inter de Miami eran las opciones que se mencionaban con más frecuencia. Sin embargo, finalmente Messi ha optado por embarcarse en una nueva aventura en los Estados Unidos.

Tras una larga espera y especulaciones sobre su futuro, Lionel Messi ha tomado una decisión que sorprende a muchos fanáticos del fútbol alrededor del mundo. El astro argentino ha decidido unirse al Inter de Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), propiedad de la leyenda del fútbol, David Beckham. Así lo confirmó el respetado periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes.

Después de su sorpresiva salida del París Saint-Germain (PSG), Lionel Messi se encontraba en busca de un nuevo destino que le permitiera continuar su exitosa carrera. Arabia Saudita, el Barcelona y el Inter de Miami eran las opciones que se mencionaban con más frecuencia. Sin embargo, finalmente ha optado por embarcarse en una nueva aventura en los Estados Unidos.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

🇺🇸 Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023