¡Cien millones por temporada! Karim Benzema firma con el Al Ittihad hasta 2026

Karim Benzema recibe el segundo mejor salario en la historia del futbol y compartirá liga con Cristiano Ronaldo.

Este 6 de junio de 2023 se confirmó un nuevo golpe sobre la mesa del futbol saudí, Karim Benzema se convierte en nuevo jugador del Al Ittihad, bajo una ficha salarial de 100 millones de euros que lo tendrá ligado al club hasta el 2026.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023