Zlatan Ibrahimovic y sus frases más memorables

Seguro de sí mismo y rozando la arrogancia e incluso el desprecio, el gigante sueco supo jugar con su imagen y utilizarla en su relación con los medios de comunicación, el público y los patrocinadores.

“Llegué como un rey, me voy como una leyenda”: el anuncio de su marcha del París SG, en 2016, sigue siendo una de las frases más conocidas del delantero.

Dos años más tarde, en 2019, los aficionados estadounidenses del “soccer” descubrieron a la vez al jugador y a la bestia mediática. ¿Su primer gol con Los Angeles Galaxy? “Un terremoto”, “yo, posando mi pie en Los Angeles”, explicó Zlatan Ibrahimovic.

‘Ibra’ bautizó su regreso a la selección sueca en 2021 como “el regreso del Dios”, un estatus ya reivindicado, informa el diario sueco Aftonbladet, cuando el “Rey” Eric Cantona, durante la llegada del sueco a los “Red Devils” de Mánchester en 2016, le trató de “príncipe”, ya que “sólo puede haber un rey en Mánchester”.

“Admiro a Cantona y escuché lo que dijo. Pero yo no seré el rey de Mánchester. Yo seré el Dios”, respondió Zlatan.

El domingo por la noche, durante la rueda de prensa en la que ponía punto y final a su carrera, Ibra no pudo evitar definirse como “Superman”. Pero “Superman también tiene un corazón”, añadió, admitiendo estar emocionado.

Preguntado a menudo por su edad, el delantero declaró al volver a Europa para jugar con el Manchester United que, tras siete meses de baja por una rotura de los ligamentos cruzados, iba a convertirse “en una mejor versión de mí, más mayor”. “Me recupero de todo (…) los leones no se recuperan como los humanos”, insistió.

Pero ‘Ibra’ también aprendió a manejar el doble sentido, sobreactuando en ocasiones su personaje indestructible, como cuando participó durante la pandemia de COVID en una campaña de promoción para el respeto de las reglas de distanciación y del uso de la mascarilla, para la región de Lombardía.

“El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus”, declaró en otoño de 2020 en un vídeo, semanas después de haber superado él la enfermedad.