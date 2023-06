Un furioso Michael Malone critica falta de esfuerzo de los Nuggets

Malone estaba furioso con su equipo después de su primera derrota en la cancha local durante la postemporada y dijo que estaba “perplejo” por su enfoque.

Denver ganó el partido inaugural, pero ahora se dirige a Miami con la serie empatada 1-1 y Malone dijo que tenían suerte de estar en igualdad de condiciones.

“Teníamos muchachos que se compadecían de sí mismos por no hacer buenos tiros. Estas son las Finales de la NBA. Eso para mí es muy, muy desconcertante, decepcionante”, añadió.

Malone dijo haber exigido respuestas en el vestuario sobre el desempeño de su equipo.

“Le pregunté al equipo, les pregunté, ¿ustedes me dijeron por qué perdieron? y ellos sabían la respuesta. Miami llegó aquí y nos superó en el trabajo, y fue, por mucho, nuestro juego menos disciplinado (de los playoffs).

“Tantas averías. Aprovecharon cada una de nuestras averías y anotaron. Si vamos a intentar bajar y recuperar el control de esta serie y recuperar la ventaja de jugar en casa, vamos a tener que superar a Miami, lo que no hicimos esta noche, y nuestra disciplina tendrá que estar fuera de serie”, amplió.

“This is the NBA Finals and we’re talking about effort. That’s a huge concern of mine.”

