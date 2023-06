Rubio Rubín se reencuentra con el gol y le da el triunfo al Real Salt Lake

Rubín puso fin a una larga sequía sin anotar en la MLS, y con un doblete guió el triunfo del Real Salt Lake (1-2) en su visita al Austin FC.

En un emocionante partido de la Major League Soccer, el delantero guatemalteco Rubio Rubín protagonizó una destacada actuación al anotar un doblete que le dio el triunfo a su equipo, el Real Salt Lake, frente al Austin FC. El encuentro, disputado en el estadio Q2, dejó en evidencia el talento y la capacidad goleadora de Rubín, quien pudo superar una larga sequía sin marcar.

Rubio Rubín, que no lograba anotar desde el 9 de octubre de 2022, en el partido contra Portland Timbers, mostró una gran determinación desde el pitido inicial. El Real Salt Lake dominó el encuentro y creó varias oportunidades de gol, gracias en gran parte al incansable trabajo de Rubín en la delantera. Fue en el minuto 15 cuando el delantero guatemalteco abrió el marcador con un potente remate de cabeza tras un preciso centro de su compañero.

El gol de Rubín fue un alivio para el jugador, quien llevaba meses buscando reencontrarse con la senda del gol. Su celebración reflejó la emoción y la satisfacción de volver a marcar, y esto se vería reflejado nuevamente en la segunda mitad del partido. En el minuto 81, el delantero centroamericano recibió un pase desde la banda tras un centro y con un potente remate dentro del área remató para colocar su segundo gol del juego.

La contribución de Rubio Rubín no solo se limitó a sus goles, sino que también fue un constante dolor de cabeza para la defensa del Austin FC. Su movilidad, velocidad y agresividad en el área rival generaron constantes problemas para el equipo visitante, que se vio superado en varias ocasiones por la calidad y el instinto goleador de Rubín.

El doblete de Rubio Rubín fue determinante para el Real Salt Lake, ya que le permitió sumar tres puntos importantes en la tabla de posiciones. Además, este triunfo representa un impulso significativo para el equipo, que aspira a la clasificación a los playoffs.

IT’S A RUBIO BRACE. 🥶

Rubio Rubin extends the lead for @realsaltlake late in the second half! pic.twitter.com/C6bvYyaKOX

— Major League Soccer (@MLS) June 4, 2023