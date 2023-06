Israel da la sorpresa y elimina a Brasil del Mundial sub-20

En una emocionante jornada del Mundial sub-20, Israel logró una increíble remontada y eliminó a Brasil en los cuartos de final.

En una emocionante jornada del Mundial sub-20, la selección de Israel logró una increíble remontada y eliminó a Brasil en los cuartos de final. El equipo israelí mostró una gran determinación y espíritu de lucha para superar a uno de los favoritos del torneo.

El encuentro, disputado en el Estadio Bicentenario de San Juan, fue un festín de emociones desde el pitido inicial. Brasil tomó la iniciativa y se adelantó en el marcador en dos ocasiones, pero Israel no se dio por vencido y encontró la manera de igualar el partido en ambas ocasiones.

Con el tiempo reglamentario concluyendo en empate, el encuentro se extendió a tiempo extra. Fue entonces cuando la selección de Israel mostró su verdadero potencial. Su tenacidad y entrega en el campo se tradujeron en un gol que les otorgó la ventaja por primera vez en el partido. A partir de ese momento, el equipo israelí defendió con uñas y dientes su ventaja hasta el pitido final, frustrando los intentos desesperados de Brasil por igualar el marcador.

La victoria de Israel fue un golpe de gracia para los brasileños, quienes se mostraron sorprendidos por el rendimiento y la determinación de su rival. La eliminación en cuartos de final del Mundial sub-20 es un duro golpe para el equipo sudamericano, que aspiraba a llegar a las etapas finales del torneo.

Esta sorprendente victoria de Israel demuestra una vez más que el fútbol es un deporte impredecible, donde cualquier equipo puede ganar en un día inspirado. El Mundial sub-20 ha sido testigo de varias sorpresas a lo largo de los años, y el triunfo de Israel sobre Brasil se suma a esa lista.

Para la selección de Israel, esta victoria es un hito histórico. Nunca antes habían llegado a las semifinales de un Mundial sub-20, y su actuación en este torneo los ha colocado en el mapa del fútbol juvenil. Han demostrado que son capaces de competir contra los mejores equipos del mundo y que no deben ser subestimados.

THREE goals in the first half of extra-time! 🔥#U20WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2023