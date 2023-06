Ilkay Gundogan, dejó su huella en la historia del fútbol al anotar el gol más rápido en una final de FA Cup, tan solo 12 segundos después del pitazo inicial.

En una emocionante final de la FA Cup entre los equipos de Manchester City y Manchester United en el mítico estadio de Wembley, el mediocampista alemán, Ilkay Gundogan, dejó su huella en la historia del fútbol al anotar el gol más rápido en una final de la competición, tan solo 12 segundos después del pitido inicial.

El récord anterior, que había perdurado durante más de dos décadas, lo ostentaba el exfutbolista italiano, Roberto Di Matteo, quien marcó a los 47 segundos para el Chelsea en la final de 1997 contra el Middlesbrough. Sin embargo, Gundogan logró superar este hito con un gol relámpago que dejó atónitos a los jugadores, aficionados y espectadores en todo el mundo.

THAT’S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it’s the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023