Este sábado, Nadal fue sometido a una artroscopía por su lesión en el tendón del psoas izquierdo. El español no pisa las pistas de tenis desde el Abierto de Australia y su período de recuperación será de unos 5 meses.

La artroscopia a la que fue sometido el tenista español Rafa Nadal por su lesión en el tendón del psoas izquierdo “ha resultado positiva”, pero tendrá que estar cinco meses de baja, lo que complica su deseo de reaparecer a final de año.

“La cirugía ha resultado positiva, consistió en la limpieza de las zonas fibróticas y degeneradas del tendón tanto a nivel proximal como distal, así como la sutura del mismo para reforzarlo adecuadamente”, informó este sábado su servicio de prensa.

Descartada la posibilidad de que Nadal vuelva a jugar en 2023

“En un segundo tiempo se regularizó también una lesión antigua del labrum de su cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón”, añadió el comunicado, tras la operación llevada a cabo en una clínica barcelonesa en la noche del viernes.

“El proceso de recuperación normal está estimado en 5 meses, siempre teniendo en cuenta el respetar los tiempos biológicos de dicha estructura”, concluye el comunicado, que señala que Nadal iniciará en unas horas su rehabilitación.

Nadal, que este sábado cumple 37 años, no ha vuelto a competir desde que se lesionó el psoas de la pierna izquierda, en el Abierto de Australia de enero, en el que se despidió en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Inicialmente la lesión le iba a tener apartado de seis a ocho semanas, pero su baja se fue alargando y el pasado 19 de mayo, al tiempo que anunció que no estaría en Roland Garros, Nadal adelantó que pasaría un tiempo sin entrenar para recuperarse.

El español afirmó entonces querer poner “un punto y aparte” en su carrera antes de afrontar en 2024 la que posiblemente será su despedida del circuito profesional.

“Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo”, explicó durante una rueda de prensa en su academia de tenis en Manacor.

A pesar de sus recurrentes dolores, y unos últimos años que calificó de “complicados”, el mallorquín luchará para despedirse empuñando su raqueta.

“No me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa”, aseguró el mallorquín.

Nadal no quiso poner fecha a su regreso, pero dejó la puerta abierta a intentarlo en la Copa Davis a finales de año, algo que parece complicarse con los nuevos plazos de recuperación.

