Publinews: Análisis de la participación de la Sub-20 en el Mundial 

Qué dejó el Mundial Sub-20, quién fue el jugador más destacado, a favor o en contra de la continuidad de Rafael Loredo, y el futuro de los seleccionados son algunos temas que se analizaron tras la participación de la Sub-20 de Guatemala en Argentina.

El equipo de Publisport de Publinews analizó la reciente participación de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala en la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Argentina 2023. Se puso sobre la mesa de debate detalles como quién fue el mejor jugador de la “Bicolor”, la continuidad de Rafael Loredo, los momentos que marcaron el Mundial, y el futuro de los seleccionados, tanto en sus clubes como en la selección mayor.

A continuación, presentamos las conclusiones del análisis deportivo que realizaron los periodistas deportivos digitales Christoper Chang, Diego Reyes y Oscar Coronado.

Qué sensación dejó la participación de Guatemala

Para Oscar Coronado, fue “una sensación negativa”. Argumenta: “Tras lo visto en el Premundial, un combinado que siempre propuso, en Argentina estuvo un plantel muy limitado en propuesta ofensiva, incapaz de dominar a sus rivales. Errores puntuales y repetitivos terminaron por condenar a la selección a la eliminación de forma temprana”.

Por su parte, Christoper Chang, cree que “fue un golpe de realidad y un aprendizaje”. Añadió: “Está bien soñar en grande e ir con la ilusión de lograr grandes cosas, sin embargo, a veces una cosa es lo que puedes soñar y otra la que puedes lograr. La realidad es que nuestro nivel futbolístico aún está muy lejos de la élite.

Diego Reyes, analiza: “Me dejó la sensación que se intentó generar una expectativa en la afición que no era real. El nivel futbolístico mostrado fue la muestra exacta de dónde estamos parados y demostró que debemos hacer mucho para poder competir ante las grandes potencias. Aunque las conclusiones son malas a nivel futbolístico, hay algo positivo: se están dando los primeros pasos para ser más constantes en estas citas.

Jugador más destacado

Edy Palencia y Figo Montaño fueron los mejores, según opinión de los analistas deportivos. “Palencia a lo mejor fue quién más destacó al ser un atacante, siendo el único diferencial dentro de la limitada plantilla nacional”, aseveró Reyes. “Demostró picardía y descaro a la hora de encarar a sus rivales, no les tenía miedo a sus adversarios, fue de los que más peligro generó por la banda, en un futbol que se está volviendo mucho más táctico”, secundó Chang.

Sobre Montaño, Coronado, expuso: “La velocidad y la visión de juego, más su buena conducción de la pelota, ayudó a inclinar el juego en ciertos lapsos para la “Azul y Blanco”. Pese a no ser el jugador que se esperaba, Arquimides Ordoñez continúa sobresaliendo del grupo. Tuvo un pésimo Mundial, pero no se le puede tachar de mal jugador”.

Continuidad de Rafael Loredo

Con una votación de 2-1, los invitados aceptan la decisión de la Fedefut en darle su continuidad:

Chang: “Claro. En el futbol de Guatemala siempre se comete el pecado de no darle continuidad a los procesos por un traspié. Loredo logró conformar un grupo unido y que logró clasificar a nuestro segundo mundial juvenil de la historia, lo único que cambiaría es tener una mentalidad más ofensiva y no retener tanto el resultado”.

Reyes: “Desde mi punto de vista no. Se debe optar por un entrenador con más recursos y que siente las bases de futbol moderno en las categorías inferiores del país. A pesar de lo histórico que será Loredo en Guatemala, mostró falta de recursos tácticos y un planteamiento poco moderno, que sí nos llevó al Mundial, pero lo hizo al límite y frente a rivales menos competitivos. La muestra fue Argentina 2023, en la que no solo con garra se pudo avanzar de ronda como sí se hizo en el Premundial”.

Coronado: “Sí. Loredo demostró ser un líder y ganarse el respeto, con su trabajo, de jugadores, directivos y afición. Le pesa lo del Mundial, no, Guatemala tampoco está para ser campeón del mundo. Loredo hizo un extraordinario trabajo en Honduras y por ende tiene la capacidad de seleccionar a los mejores y buscar una nueva clasificación mundialista”.

Momentos destacados en el Mundial

Se coincidió en el apoyo del público que viajó hasta Argentina, y las lesiones de Jorge Moreno como Jeshua Urizar, que fueron factores determinantes para perder en el debut. Asimismo, se destacan la entonación emotiva del Himno Nacional que hicieron los seleccionados, la unión del grupo y que todos tuvieron minutos de juego.

Mensaje para los técnicos

Es de conocimiento general que los Sub-20 tuvieron pocos minutos en sus respectivos equipos previo al Mundial. El mensaje enviado a esos técnicos es que se confié en la nueva generación y que crean en el talento juvenil.

Diego Reyes: “Sé que es muy difícil exigirles esto cuando ellos están en sus clubes para ganar, situación que los obliga a utilizar futbolistas ya consagrados. Mi mensaje es analizar a sus jugadores y ver quiénes son capaces de dar la talla, con esto se pueden dar cuenta que pueden explotar de mejor manera su plantilla e incluso ahorrar recursos con talentos de la casa, que además sienten los colores del club”.

Christoper Chang: “Que crean en el talento juvenil de Guatemala. Muchos de los jugadores de esta camada, demostraron que tienen nivel para Liga Nacional, debemos dejar de “entrenar” a la competencia, trayendo extranjeros a nuestra liga y mejor apostar por el talento que tenemos, pulirlo y darles seguimiento”.

Oscar Coronado: “Confíen en la nueva generación. Cometerán errores, sí, pero el juego les dará la experiencia y el roce para progresar en su nivel futbolístico. Póngalos como ejemplo para los más jóvenes, al final, ellos son mundialistas y se debe dar prioridad a ese estatus”.

¿Habrá tercer Mundial?

En la recta final de este análisis sobre la participación de la “Bicolor” en la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Argentina 2023, se planteó la idea de si es posible una tercera clasificación mundialista y cuál será el futuro de los seleccionados en el combinado mayor.

Para Oscar, “Guatemala tiene talento y jugadores capaces de hacerlo. Tras dos clasificaciones mundialistas, la mentalidad del futbolista está más convencida de que los triunfos se pueden alcanzar. Se necesita de jugadores que se comprometan, que mantengan un buen nivel futbolístico, que físicamente se cuiden, y que den el plus en los entrenos y que no se acomoden solo por ser llamados a Selección”. Christoper también lo cree: “Claramente se debe seguir un proceso y darles las herramientas necesarias a los muchachos. Creo que también se puede seguir apostando por reclutar talento en Norteamérica, pero se debe ser bastante selectivo en ese aspecto. Para Diego, también: “En la actualidad la Fedefut está muy interesada en la formación de talentos y en apoyar a los jóvenes. Será cuestión de seguir trabajando con la creación y desarrollo de talento, para que no dependa de una camada especial sino de un proceso formativo exitoso”.

El futuro de los seleccionados

Sobre el futuro de los seleccionados en la mayor, Diego Reyes, aseveró: “Como talentos especiales se me hace muy difícil, pero si se les da continuidad a nombres interesantes como Jonathan Franco, Allan Juárez y Edy Palencia, el combinado mayor puede verse más completo y podrá hacer una mezcla de juventud con sabiduría que nos permita competir a nivel de la región y mundial”.

Christoper Chang, lo ve complicado: “Es muy difícil predecirlo. De la selección sub-20 de 2011, pocos pudieron destacar en la Mayor. Si bien no todos tendrán esa oportunidad, creo que si hay una muy buena base que puede darle resultados a la Selección Nacional en un futuro, es cuestión de pulir su talento, pero sobre todo la mentalidad también”.

