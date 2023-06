¡Brillando en Italia! Luis Grijalva vuelve a romper el récord nacional en los 5 mil metros

Luis Grijalva fue uno de los tres latinos que consiguió un podio en la tercera parada de la Diamond League 2023.

El corredor guatemalteco Luis Grijalva vuelve a brillar a nivel mundial, el nacional conquistó el tercer lugar en la prueba de los 5 mil metros en la tercera parada de la Diamond League 2023 e impuso un nuevo récord nacional.

Con un tiempo de 12:52.97 minutos, Luis Grijalva alcanzó su mejor marca personal e impuso un nuevo récord en el país. Esta nueva hazaña le hizo superar su propio récord, el cual ostentaba desde el 2 de septiembre de 2022, cuando logró alcanzar los 13:02.94 minutos.

WORLD LEAD

Mohamed Katir on the line in Florence 💎

The Spaniard holds off fast-finishing @KejelchaYomif and wins the men’s 5000m in 12:52.09.

📸 @matthewquine pic.twitter.com/jL4SklZ6kz

— World Athletics (@WorldAthletics) June 2, 2023