Liga Nacional: Así va el mercado de técnicos en el futbol de Guatemala

Los últimos equipos que tuvieron movimientos en este rubro fueron Municipal, Antigua y Deportivo Achuapa.

La Liga Nacional de futbol cerró su temporada 2022-2023 el pasado fin de semana con el título de Xelajú M. C. ante Antigua G. F. C., y desde ya se vive el mercado de futbolistas donde los clubes dan a conocer sus altas y bajas de cara a la campaña 2023-2024. Pero no solo es el mercado de jugadores, también está el de técnicos, y en ese rubro, Hamilton López y Ramiro Cepeda han sido noticias en las últimas horas.

El técnico guatemalteco Hamilton López utilizó su red social de Facebook para dar a conocer que no continuará al frente con el Deportivo Achuapa, club que lo llevó a cuartos de final, luego de salvarse en la última fecha del descenso a la Liga Primera División de No Aficionados.

“Muchas gracias Deportivo Achuapa. Éxitos en el siguiente torneo, Dios sabe lo mejor, en esta oportunidad no se pudo, quizá en una próxima. Agradecido con los jugadores que se entregaron al 100 % en cada uno de los juegos que estuve al frente”, señaló López. Por último, Hamilton López reconoce que la no continuidad con el Deportivo Achuapa es por el tema económico. “Saben que soy directo y honesto; no quiero dejar dudas ni incógnitas el por qué no sigo: Es por no llegar a un acuerdo económico”, puntualizó.

Cambio de técnicos

Municipal: Un día después de quedar eliminados del Clausura 2023, José Saturnino Cardozo fue anunciado como baja en la institución carmecí el lunes 15 de mayo, y el lunes 29 del mismo mes se anunció el retorno de Sebastián Bini (ARG) como el estratega rojo.

Posteriormente, fue Deportivo Malacateco que anunció al estratega argentino nacionalizado mexicano Gabriel Pereyra como su estratega el pasado 25 de mayo.

Antigua G. F. C.: El lunes 29 de mayo se anunció la destitución de Ramiro Cepeda y se está a la espera de que nombren al nuevo técnico.

Estrategas confirmados

Deportivo Mixco: Fabricio Benítez (GUA)

Deportivo Malacateco: Gabriel Pereyra (ARG)

Xelajú: Amarini Villatoro (GUA)

Municipal: Sebastián Bini (ARG)

Cobán Imperial: Eduardo Méndez (URG)

Xinabajul: Pablo Centrone (ARG)

Esperan confirmación

Comunicaciones: Willy Coito Olivera (URG)

Deportivo Guastatoya: Mario Acevedo (NIC)

Sin DT

Antigua G. F. C.

Deportivo Achuapa

Técnicos que dirigen a los ascendidos

Deportivo Coatepeque: Joaquín Álvarez (GUA)

Deportivo Zacapa: Erick González (GUA)

