Jimmy Butler guía a los Miami Heat al título de Conferencia y a las Finales de la NBA

Miami estuvo cerca de verse sorprendido por una histórica remontada de los Celtics, pero evitaron la sorpresa en el último juego de la serie.

Salvándose de una humillación histórica, los Miami Heat vencieron el pasado lunes por un rotundo 103-84 a los Boston Celtics en el duelo final de esta trepidante eliminatoria y jugarán las Finales de la NBA contra los Denver Nuggets.

Tras perder los tres juegos anteriores, el equipo de Jimmy Butler (28 puntos) dio toda una demostración de carácter en el TD Garden de Boston para finiquitar la final de la Conferencia Este por un global de 4-3.

We do things the hard way 🤷‍♂️ UNFINISHED BUSINESS pic.twitter.com/T7N9zI335N

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 30, 2023