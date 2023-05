Frank De León tras la épica remontada de Xelajú: “Esta afición se lo merece”

Frank De León y Óscar Raí Villa hablaron tras darle la 'Sexta Luna' a Xelajú MC en una épica final de vuelta ante Antigua.

La final del Torneo Clausura 2023 tuvo como grandes héroes a los goleadores Óscar Raí Villa y Frank De León, que con sus goles le dieron al Xelajú MC su sexto título de Liga Nacional, campeonato que se le negaba a los quetzaltecos desde el Clausura 2012.

Las palabras de Frank De León

“La verdad trabajamos un buen partido viniendo desde abajo. Esta fue la mejor remontada que pudimos haber hecho, esta afición se lo merece al igual que mi viejo, que siempre me ha apoyado”, dijo De León para los micrófonos de ‘Tigo Sports’. El mediocampista Superchivo fue el hombre del partido, ya que marcó los últimos dos tantos del triunfo, lo que significó la remontada quetzalteca.

Palabras de Óscar Raí Villa

El delantero mexicano inició el camino de la remontada a los 16 minutos, firmando así un tanto que cargó de energía a los Superchivos. “No tengo palabras, sabíamos que se lo podíamos lograr y luchamos hasta el final”, expresó el mexicano para los micrófonos de ‘Tigo Sports’.

El título de Liga tuvo una dedicatoria especial para el mexicano, fue para sus hijos. “Un saludo a mis hijos que no pudieron estar aquí que los extraño”, dijo Raí Villa. “No tengo palabras, estoy muy feliz. Se me había complicado estar campeón en México. La afición se lo merecía”, añadió.

Xelajú MC siempre estará en el corazón de Raí Villa, ya que sin importar lo que se viene para su futuro, comentó que este título nunca se le olvidará. “Gracias a Dios se me dio un buen torneo, pero el esfuerzo de todos hizo que entregamos el corazón. Me quede o me vaya, esto nunca se me va a olvidar”, concluyó.

