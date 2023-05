Tras mal arbitraje de Cristopher Corado piden la renuncia de Camargo

Diversas reacciones dejó el arbitraje de la final de ida campeonato nacional; aficionados hablan de un robo a Xelajú.

Publicidad

Los nombres de José Luis Camargo y Cristopher Corado son los que más suenan después de la final de ida del Torneo Clausura 2023 entre Antigua y Xelajú M. C., que terminó con un triunfo en la recta final del conjunto antigüeño con anotaciones de Cristian Hernández (87) y Carlos Mejía (90+2). El tema arbitral se ganó el protagonismo del duelo de ida. Corado, una promesa arbitral respaldada por Camargo cometió varios errores en el partido que fueron evidenciados por expertos en el tema arbitral.

Tras el duelo, cientos de comentarios por parte de los aficionados se hicieron sentir en las redes sociales, y todos hablan de un robo a Xelajú en la final. De acuerdo al analista arbitral, Jonathan Polanco, Corado cometió un “craso error al sancionar penal a favor de Antigua, las dos faltas fueron afuera del área”. Añadió: “La culpa no es de los árbitros, la culpa es de quienes deben corregirlos e instruirlos y en eso fracasaron. ¡Camargo renuncia ya!”.

Exárbitros se pronuncian

Pero ante esos errores tan evidentes que tuvo Cristopher Corado, que incluyó otras dos jugadas polémicas (penaltis) no sancionadas, una a favor de Antigua y la otra a favor de Xelajú durante la primera parte, exárbitros han emitido su opinión.

El exárbitro Elmar Rodas, quien también cometió un grave error (similar al ocurrido con Corado) en la final del Clausura 2008, emitió su comentario en redes sociales. “Bravo, Camargo, bravo. ¿Cómo designaste a un árbitro que no tiene experiencia para demostrar un trabajo que no haces? El único árbitro que tienes en vitrina luego de cuatro años, te falló; y no es su culpa; la culpa es tuya, tu soberbia, altanería y arrogancia dejaron mal visto a todo el arbitraje”, expresó.

Carlos Batres

Por su parte, el árbitro mundialista en Corea y Japón 2002, y Sudáfrica 2010, Carlos Batres, también no se quedó callado ante el pésimo momento que pasa el arbitraje nacional, el cual está en poder del mexicano José Luis Camargo.

“Totalmente de acuerdo con los comentarios de muchos aficionados. Y no quiero hacer leña del árbol caído, tristemente la soberbia e incapacidad de una persona puede acabar con la carrera de un árbitro con un buen perfil”, señaló en su cuenta de Facebook.

Añadió: “Al árbitro (Cristopher Corado) esta noche la final le quedó grande, pero es por la falta de recorrido y experiencia”.

Batres al analizar a fondo el mal trabajo de Corado, reflexionó: “El problema es que no tiene quien lo guíe como corresponde. El árbitro se equivocó para ambos equipos, eso que quede claro”.

Les compartimos la opinión de alguien cualificado por experiencia y capacidad para hacerlo: CARLOS BATRES. pic.twitter.com/fTm2v9auXk — VAR502 (@VAR502GT) May 25, 2023

Batres sobre Camargo

En la opinión de Carlos Batres, explica que el reglamento de Comisiones de Árbitros explica que la Comisión de Árbitros de cada país deberá será la que designe a los árbitros y el Departamento de Arbitraje ayudará con esas designaciones. En ese sentido, Batres explica que en Guatemala: “Tristemente es al revés y el único que nombre es el mexicano Camargo a su sabor y antojo, y hace lo que se le de la gana”.

Por último, Batres envía un mensaje de ánimo a Cristopher Corado: “Todos los que fuimos árbitros y llegamos a una final estuvimos expuestos a equivocarnos, así que ánimo Corado y éxito a los árbitros de la final de vuelta”.

Tras las fuertes críticas que recibe el arbitraje nacional, que lidera el mexicano José Luis Camargo, se esperaría que exista un pronunciamiento por parte de la Comisión de Árbitros de Guatemala. De existir, se actualizará en esta nota.

#FinalGT @soyantiguagfc – @Xelaju_Oficial 20’ ❌ falla el árbitro al no sancionar la falta del defensor de Xela que utiliza el brazo como herramienta y golpea en el rostro al adversario. Era penal a favor de Antigua y 🟨 para el infractor que ya estaba amonestado.

📸 Tigo Sports pic.twitter.com/dnkOpYfjqV — VAR502 (@VAR502GT) May 25, 2023

(Visited 43 times, 43 visits today)

Publicidad