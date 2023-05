Honduras suma su primer punto en el Mundial Sub-20

Dentro del grupo F, Gambia es la revelación y se clasificó este día a octavos de final. Los surcoreanos también serán parte de esa fiesta, y el último boleto se lo juegan Honduras y Francia.

En un entretenido partido, Corea del Sur igualó 2-2 con la selección de Honduras en el cierre de la fecha 2 del grupo F del Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023.

Parecía que los centroamericanos se olvidaban del mal debut que tuvieron ante Gambia (perdieron 2-1), y con goles de David Ochoa (22) e Isaac Castillo (51) tomaban ventaja en el estadio Malvinas de Argentina, ubicado en la provincia de Mendoza. Las malas noticias en la primera parte para los hondureños fue la lesión de Marco Aceituno (17) y la expulsión del autor del primer gol, Ochoa (27).

La segunda parte, contó con un mejor surcoreano, que se aplicó de mejor forma en el partido, ordenó su ataque y fue efectivo en cada una de sus llegadas. Kim Young-hak (58) descontó y cuatro minutos más tarde, Seung-Ho Park (62) igualó las acciones.

Con este empate, Corea del Sur llega a cuatro puntos y asegura un boleto a octavos de final, ya sea como segundo lugar o será uno de los mejores terceros. Por su parte, Honduras sumó su primer punto y llegará con vida al cierre del grupo. El domingo 28 de mayo jugarán a las 15:00 horas ante Francia, que no tiene unidades. Si los hondureños ganan clasificarán a los octavos de final.

Un empate entre Honduras y Francia prácticamente los estaría dejando a las puertas de la eliminación.

Francia sufrió su segunda derrota consecutiva en el grupo F, 2-1 con Gambia, que de esta manera se clasificó para los octavos de final

La selección africana encontró la apertura en una acción desafortunada de Tanguy Zoukrou a los 13, que anotó un autogol al llevarse por delante el balón en un rebote, en una muestra de los numerosos errores defensivos que exhibió el equipo galo.

En el segundo tiempo, Yann Lienard (57), el arquero francés, le atajó un penal a Alagie Saine, y casi de inmediato llegó el empate de “Les Bleus” con un cabezazo de Wilson Odobert (61).

Pese a la igualdad, Gambia, más prolijo en el juego, pasó de nuevo al frente con un remate cruzado de Mamin Sanyang a los 68.

Inglaterra le ganó en un electrizante partido a Uruguay por 3-2 en La Plata, y consiguió su boleto a octavos de final.

Bashir Humphreys (22) abrió la cuenta de cabeza para Inglaterra, que aumentó en el cierre de la primera parte (45+3) por intermedio de Alfie Devine con un derechazo cruzado.

Franco González (50) descontó para Uruguay (2-1) en el arranque del segundo tiempo, pero en tiempo de descuento llegó el tercer tanto inglés, un disparo cruzado de Darko Gyabi (90+5), que liquidó el pleito. Matías Abaldo a los 90+9 minutos descontó nuevamente para Uruguay.

Así, Inglaterra sacó pasaje a octavos con 6 puntos, como líder de un grupo E en el que Uruguay quedó como escolta (3), mientras que Túnez queda tercero con 3 puntos tras el triunfo ante Irak (2-0), selección que no suma unidades.

