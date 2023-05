COI pide al movimiento olímpico francés “focalizarse” en París 2024

La instancia olímpica “apela a la responsabilidad de cada uno para que los conflictos internos que han afectado al CNOSF estos últimos meses cesen”, indicó a la AFP un portavoz, cuando la organización francesa cayó en una crisis desde hace más de un año y medio.

Los conflictos y rivalidades internas han pasado factura a la antigua vicepresidenta de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), de 51 años, en guerra abierta desde hace meses con su predecesor Denis Masseglia, y que hacía frente a un gran núcleo de opositores.

La secretaria general de la instancia, Astrid Guyart, será presidenta interina hasta la elección de un nuevo presidente “en los tres meses venideros”, precisa el comunicado del CNOSF.

🇫🇷 The president of @FranceOlympique Brigitte Henriques resigned Thursday only 14 months before Paris is set to host the #Olympic Games.

The resignation comes after a year-and-a-half of internal squabbling and a very public disagreement with her predecessor Denis Masseglia 👇 pic.twitter.com/OHr6CV9rB3

— FRANCE 24 English (@France24_en) May 25, 2023