Andrés Iniesta anuncia su salida del Vissel Kobe japonés

Como despedida, el 6 de junio participará en un partido del Vissel Kobe contra el Barcelona en el Estadio Nacional de Tokio, lo que calificó como "un día único y excepcional".

El legendario mediocampista español Andrés Iniesta anunció el jueves su salida del club japonés Vissel Kobe para buscar un nuevo equipo donde pueda continuar jugando.

Vestido con camiseta negra y acompañado por el multimillonario Hiroshi Mikitani, dueño del club y de la empresa de comercio electrónico Rakuten, Iniesta recordó los cinco años que pasó en el club de Kobe, antes de anunciar su decisión de partir.

入団から5年間。

クラブに多大なる貢献をしてくれたキャプテンに心からの感謝を!

For five years since joining, we express our heartfelt gratitude to @andresiniesta8 , who has made significant contributions to #visselkobe !#IniestaKobeForever ❤🤍

#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/gF823Q6OOx

— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) May 25, 2023