Ramiro Cepeda califica de impecable el retorno de Óscar Santis

El técnico argentino, quien está a 90 minutos de ser campeón, dice que se debe hacer un partido ordenado e inteligente en Quetzaltenango.

El técnico argentino, Ramiro Cepeda, le ganó el primer combate al estratega guatemalteco Amarini Villatoro, quien planteó un partido defensivo, que hasta el minuto 87, estaba logrando el objetivo, pero no contaba con el cierre fenomenal que tuvo Antigua G. F. C. y terminó Xelajú llevándose una derrota dolorosa de 2-0 en la final de ida del Torneo Clausura 2023.

Una de las novedades del Antigua ganador este miércoles, fue el regreso de Óscar Santis, quien le cambió la cara al equipo, y ayudó que el cierre del duelo se inclinara a favor del “Panza Verde”.

Sobre Santis, Ramiro Cepeda dijo: “Desde la calidad individual y desde lo táctico mejoró mucho. Con ese movimiento (cambio de Santis) hicimos que ellos (Xelajú) se tuvieran que cerrar un poco en defensa”.

Añadió: “Fue impecable. Hacía mucho que no entrenaba y no hacia futbol. Cuando uno está sin jugar mucho tiempo, la parte emocional te hace hacer todo bien, Claro obviamente te pasa factura después. Hoy parecía que no había parrado nunca”.