“Con once pudimos pelear, pero con diez ya no pudimos”, dice Loredo

Rafael Loredo habló tras la derrota 3-0 ante Argentina, lo que deja a Guatemala al borde de la eliminación en el Mundial.

Las reacciones post partido no se hicieron esperar luego de la derrota 3-0 de Guatemala ante Argentina, lo que dejó visiblemente tocado a Rafael Loredo, quien aceptó la superioridad albiceleste en el encuentro que deja al borde de la eliminación al combinado Azul y Blanco, que no depende de sí mismo para pasar.

Guatemala se vio superada en todas las líneas y esto fue aceptado por Loredo, quien comentó que “Argentina nos ganó bien”. El técnico resaltó el orden de su equipo, que logró mantener la desventaja mínima hasta que la expulsión de Carlos Santos (57) hizo la superioridad argentina “más evidente”.

“Argentina jugó como lo habíamos hablado en la charla. Cuando estábamos once contra once pudimos pelear, pero con diez ya no pudimos”, comentó Loredo.