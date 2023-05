Carlo Ancelotti dice que el protocolo contra el racismo está obsoleto

“Esto tiene que parar. Nos pasa cada día. Les pasa a muchos otros, a ‘Vini’ pero a otros. Le dicen hijo de pu.., maricón, que se muera tu padre, tu madre… No es una guerra, es un deporte. Es el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto”, afirmó Ancelotti este martes, antes del partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano, en el que Vinicius estará suspendido tras la tarjeta roja que recibió el domingo.

“Es un momento importante para tomar medidas drásticas. Las instituciones tienen una oportunidad, sobre todo ahora, para tomar medidas radicales en este tema importante”, insistió el técnico Carlo Ancelotti.

“Para mí, es un momento que tiene que servir para todos. Queremos darle la vuelta a esta situación, todos, es muy mala para todos, nos gusta el futbol, lo amamos, esperamos que sea lo más limpio posible… Estamos esperando a ver qué pasa. Tomar medidas es lo más normal para mí. Aquí miro a la federación y a La Liga, y a la inteligencia de los aficionados de futbol, y a la educación, sobre todo, a la educación de cada uno”, explicó.

“Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo. Después de condenar, tienes que actuar, y hasta ahora no se ha actuado. Es un problema de racismo y también de insultos. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan, porque este tema lo han resuelto hace mucho tiempo, en 1985, cuando fueron excluidos de las competiciones europeas, ahí resolvieron este caso. En los partidos de la liga inglesa no hay policía”, dijo comparando a España con Inglaterra.

🤬 Ancelotti 'estalla' contra los insultos en el fútbol. ❌ "Hay que parar esto". pic.twitter.com/R3wb89FlpB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 23, 2023

El protocolo está obsoleto

“Aquí, se parece que se va a la guerra, tienes una camioneta en frente, al lado, del otro lado, atrás… ¿Qué es esto? En Inglaterra, este tema lo han resuelta mucho antes, tomando medidas drásticas, muy drásticas·, denunció “Carletto“, que también atacó al protocolo antirracista “obsoleto” de la Liga española.

“El protocolo está obsoleto, yo creo que sí. El protocolo tenia que aplicarlo cuando llega el autobús al estadio, porque ahí empezaron los insultos. Dos horas antes del partido, y no fue un caso aislado. Uno del Valencia decía que era un caso aislado. Claro, no eran 46 mil personas, pero no eran uno o dos. El protocolo tiene que empezar ahí. Si tu empiezas el protocolo en el minuto 70, te has equivocado, tienes que empezarlo dos horas antes del partido, y después durante el partido”, dijo.

Según Ancelotti, “España no es racista, también tengo que decirlo, pero hay racismo en España, sí, como en otros sitios, y esto tiene que acabar. Que cada uno haga lo suyo”.

Por su parte, Vinicius, que está “un poco triste” según su entrenador, no participó en la sesión colectiva de este martes en Valdebebas porque tenía “una molestias en la rodilla”.

“Ha tenido un golpe, hoy no ha podido entrenar. Ahora vamos a ver la sanción que va a tener, evaluaremos darle días de descanso o no. Si son dos partidos, le voy a dar una semana de descanso, y si es solo un partido, no, empezará a entrenar para estar listo para el partido en Sevilla”, el sábado (17h00 GMT), explicó Ancelotti, en espera de la decisión de la comisión de disciplina de la federación.