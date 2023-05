Mundial Sub-20: Honduras, la de los récords negativos

Adama Bojang y Erling Haaland han sido los futbolistas que han hecho que los números hondureños sean negativos en las Copas del Mundo Sub-20 de la FIFA.

Honduras debutó este lunes en la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Argentina 2023, y lo hizo con el pie izquierdo. No solamente cayó ante Gambia (2-1) sino fue protagonista al ser la selección la cual recibió un gol en los primeros 20 segundos, el más rápido de lo que va la edición de este campeonato juvenil.

La escuadra africana y la hondureña se midieron en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y en apenas 20 segundos de iniciado el partido, Gambia ya ganaba 1-0 gracias al gol de Adama Bojang, quien bajó un balón para rematar potente y vencer al portero catracho Juergen García.

El gol más rápido en un Mundial Sub-20 lo anotó el senegalés Amadou Sagna, a los 9 segundos del partido contra Tahití en Polonia 2019. Le siguen los 14 segundos del nigeriano Monday Odiaka ante Canadá en 1985. El gambiano Bojang es el tercero, a los 20 segundos a Honduras.

Adama Bojang scored Gambia's fastest goal ever in history (20 seconds) as he give Gambia U20 the lead against Honduras. This is Bojang's five goals in 7 matches for the U20. The Gambia U20 scored five goals in Canada back in 2007.#U20WorldCup

