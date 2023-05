Kenner Gutiérrez: “No podía ser desleal quedándome en el campo”

Kenner Gutiérez, capitán del Xelajú MC, habló sobre la lesión sufrida ante Guasatoya y el pase Superchivo a la final.

Luego del pase a la final del Xelajú MC, el capitán superchivo Kenner Gutiérrez dio sus impresiones de cara a estar a dos encuentros de levantar el título de Liga Nacional que se le niega a los altenses desde 2012. Además habló sobre el golpe en la rodilla que no le permitió terminar la semifinal de vuelta ante Guastatoya.

“Estoy agradecido con Dios por la linda oportunidad. Sabemos que aún no hemos ganado nada, pero vamos a luchar por conseguir el título. Somos un conjunto, somos solidarios y trabajamos por el mismo objetivo, durante este torneo hemos estado muy sólidos”, expresó Gutiérrez.

Gutiérrez, que marcó de penal el primer tanto del triunfo 2-1 de Xelajú en la semifinal de vuelta, fue sustituido al minuto 85 por Francisco López. El cambio surgió luego de dos golpes sufridos en la rodilla en un par de lances de juego, lo que contra su voluntad terminó por pedir la sustitución.

Hasta el momento desconoce el alcance de la lesión y si quedará solo en sus susto, pero luego de varios chequeos espera “estar listo lo más pronto posible”.

¿Seguirá Kenner Gutiérrez en Xelajú MC?

El capitán de Xelajú MC, que llegó al inicio del pasado torneo, termina contrato al finalizar el Clausura 2023, situación que podría hacer que se despida de la institución altense con título. A sus 33 años es un fijo en el armado de Amarini Villatoro y desea seguir en el club que manifestó estar “muy contento”.

A pesar de querer seguir en el club, Gutiérrez comentó no estar enfocado en su renovación sino en recuperarse y ganar la final, situación que deja en el aire su continuidad en el equipo altense. “La verdad ahorita estoy concentrado en las finales, al terminar el torneo finalizo contrato y no sé qué va a pasar. Ahora no lo tengo en mente, estoy enfocado en tratar de llegar bien a la final, luego se verá el futuro”, concluyó.

