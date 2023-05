Coatepeque y San Pedro toman ventaja en las semifinales de la Primera División

Coatepeque F. C. triunfó de visitante y queda a 90 minutos de lograr su ascenso a la Liga Nacional.

Publicidad

Las semifinales de ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga Primera División de No Aficionados dejó grandes alegrías para las aficiones del Coatepeque F. C. y Deportivo San Pedro F. C. a costas de los clubes Deportivo Suchitepéquez y Deportivo Zacapa, respectivamente.

Coatepeque piensa en su retorno

En la primera semifinal, la cual se jugó a mediodía en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, Suchitepéquez, los locales recibieron un fuerte golpe por parte del Coatepeque F. C., campeón vigente de la Primera División, al ser derrotados por 0-2. José Alvarado (13) abrió el marcador y Charles Martínez (54) sentenció la semifinal de ida a favor de los visitantes.

Dada las circunstancias y reglamentos de competencia, Coatepeque F. C. está a 90 minutos de una final nuevamente, pero por ser finalista del Apertura 2022, si fuese en este Clausura 2023m automáticamente logra el ascenso a la Liga Nacional. Por ello, una victoria, un empate e incluso una derrota por 0-1, le permitiría al conjunto coatepecano llegar a la final y ascender al máximo circuito.

El 0-2 a favor de Deportivo Suchitepéquez obligaría a que esa semifinal se vaya a tiempo extra y de persistir la igualdad a los lanzamientos desde el punto penalti. El marcador que envía a los venados a la final será el 0-3 o ganar el partido por una diferencia de tres goles.

El partido de vuelta entre ambos clubes será el domingo 28 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Israel Barrios.

Diez años del ascenso

El pasado viernes 19 de mayo, se cumplieron 10 años del histórico ascenso del Deportivo Coatepeque a la Liga Nacional. En aquella oportunidad, Coatepeque se midió al Sayaxché en semifinales, en la ida, ganó el representativo petenero 2-1 y en la vuelta cayeron 4-1, y con un global de 5-3 accedió a la final y automáticamente logró su ascenso. La misma historia podría vivir este domingo 28 de mayo.

#PrimeraDivisiónGT | ¡GOLPE FUERTE DE COATEPEQUE! Deportivo Suchitepéquez cayó en casa ante Coatepeque F. C. 0-2 con anotaciones de José Alvarado (13) y Charles Martínez (54). Las serpientes están a 90 minutos de una final y automáticamente su ascenso a Liga Nacional. pic.twitter.com/yYVQxOLT3t — Publisport (@Deportes_PN) May 21, 2023

San Pedro cerca de la semifinal

La segunda semifinal tuvo como protagonistas al Deportivo San Pedro F. C. y Deportivo Zacapa, actual subcampeón de la Primera. El escenario deportivo fue el estadio Municipal de San Pedro en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Fue una fiesta total para los sampedranos que golearon 4-0, un marcador que pareciera ser casi imposible para revertirlo en la vuelta. Igor Dos Santos (20 y 30), Rodrigo de Oliveira (72) y Valerio Morales (80) fueron los autores de los goles.

Con este resultado, San Pedro F. C. está casi en la final. Los zacapanecos deberán golear 5-0 para avanzar a la final y ascender de forma directo a la Liga Nacional. Un 4-0 a favor de los orientales enviará la serie a tiempo extra y podría extenderse hasta los penaltis.

El juego de vuelta será el domingo 28 de mayo a las 11:00 horas en el estadio David Alfonso Ordoñez Bardales.

#PrimeraDivisiónGT | ¡SAN PEDRO SUEÑA CON LA FINAL! Deportivo San Pedro 4-0 Deportivo Zacapa: Igor Dos Santos (20 y 30), Rodrigo de Oliveira (72) y Valerio Morales (80). Tremenda victoria sampedrana; los zacapanecos a remontar un casi imposible 5-0 para estar en la final. pic.twitter.com/n27NvzWFdf — Publisport (@Deportes_PN) May 21, 2023

(Visited 26 times, 26 visits today)

Publicidad