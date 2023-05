Clausura 2023: Así se proyectan los horarios para la final entre Xela y Antigua

La final tendrá como escenarios deportivos el estadio Pensativo y el Mario Camposeco.

Antigua G. F. C. y Xelajú M. C., disputarán la final del Torneo Clausura 2023 del futbol guatemalteco que se disputará entre miércoles/jueves y sábado/domingo. Será un duelo inédito dentro del futbol nacional ya que jamás se habían enfrentado en una instancia similar.

El partido de ida será en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde los aficionados harán insuficiente ese escenario deportivo para ver, por segunda vez de forma consecutiva una final de su equipo. La última fue en diciembre pasado cuando perdió el título ante Cobán Imperial en el Apertura 2023.

Por su parte, el partido de vuelta se jugará en la casa de Xelajú, el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. El “Súper Chivo” vuelve a disputar una final luego de la disputada en el Clausura 2018, es decir cinco años atrás.

Xelajú M. C. confirmó que la final de vuelta será en el Mario Camposeco el sábado 27 de mayo a las 20:00 horas, por lo que la final de ida debería jugarse el miércoles 24 de mayo en el estadio Pensativo, posiblemente en horario de las 19:00 horas, el habitual del conjunto antigüeño.

¡Jesus, María y José! Antigua está en la final, Braulio Linares lo vuelve a hacer en penales. Elimina al 1o y al 2o de la tabla. Ahora va por el 3o. Va con Xela a la disputa. @EUDeportes @antiguaesportiv pic.twitter.com/LgqDGFrFI4 — E. Garcia Carrera (@estugarc_eu) May 22, 2023

Xela por la sexta Luna

Han sido un total de 20 campeonatos cortos en los cuales Xelajú M. C. ha fracasado en su intento de obtener la sexta Luna (no se ha tomado en cuenta el torneo declarado desierto del Clausura 2020). En el campeonato número 21, después de su quinto título, el “Súper Chivo” buscará quedarse con el triunfo. De estos campeonatos, solamente en uno llegó a la final (Clausura 2018) y la perdió ante Deportivo Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos, equipo al cual eliminó en semifinales para acceder a otra final. Además, en ocho oportunidades no se clasificó a la fase final.

De los 21 torneos cortos disputados desde la obtención del título del Clausura 2012, Xelajú M. C. llegó a la final en dos oportunidades (Clausura 2018 y esta vez a la del Clausura 2023), disputó cuatro semifinales (Clausura 2014, Apertura 2015, 2018 y 2020). También disputó cuatro series de cuartos de final (Apertura 2012, Clausura 2013, Apertura 2021 y el 2022).

Los títulos del conjunto quetzalteco se remontan a los años 1961-1962, 1980, 1995-1996, Clausura 2007 y Clausura 2012. ¿Podrá ser campeón en el Clausura 2023?

#Clausura2023 | ¡XELAJÚ MC ES EL PRIMER FINALISTA DE LIGA NACIONAL! 🏆 Los Superchivos 🐐 derrotan 2-1 en la semifinal de vuelta ante Guastatoya 🐥 y, con el global de 3-2 a su favor, se afianzan en la final del Clausura 2023 🔥 pic.twitter.com/PcOqMNHXXX — Publisport (@Deportes_PN) May 21, 2023

Antigua G. F. C. por su quinto título

El “Panza Verde” logró esta noche su segunda final de forma consecutiva, tras la disputada el torneo anterior (Apertura 2022) cuando se midió a Cobán Imperial por el cetro nacional. En esa oportunidad cayó derrotado y dio paso al segundo título del “Príncipe Azul”.

Antigua G. F. C. a lo largo de su historia ha conseguido cuatro títulos a nivel nacional, todos han sido en las ediciones de torneos cortos. En el Apertura 2015 consiguió su primer título en la final disputada ante Deportivo Guastatoya, el segundo fue en el Apertura 2016 y el tercero en el Apertura 2017, ambos ante Municipal, y la última corona fue en el Clausura 2019 cuando venció a Deportivo Malacateco. Además, Antigua G. F. C. disputó las finales del Clausura 2001 (su primera) y Apertura 2022 (su última), ambas las perdió ante Comunicaciones y Cobán Imperial, respectivamente.

Los finalistas del Clausura 2023, Xelajú y Antigua G. F. C. jamás se habían encontrado en una final del futbol guatemalteco, por lo que es una final inédita la cual se vivirá en los próximos días.

#Clausura2023 | Antigua llega a la final luego de dejar en el camino a Municipal y a Comunicaciones, con otra actuación magistral del portero Braulio Linares. https://t.co/z7Ad3MH9XD — Publisport (@Deportes_PN) May 22, 2023

