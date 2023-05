Chelsea homenajea al Manchester City haciendo el pasillo del campeón

Los jugadores del Chelsea decidieron rendir homenaje al equipo dirigido por Pep Guardiola, que se consagró campeón de la Premier League por tercer temporada consecutiva.

En la emocionante penúltima jornada de la Premier League 2022/2023, el Chelsea FC vistó al Manchester City en el Etihad Stadium en un encuentro lleno de significado. Antes del partido, los jugadores del Chelsea decidieron hacerle el pasillo a sus rivales en señal de respeto y reconocimiento por haberse coronado campeones de la liga inglesa. Este gesto, que se ha convertido en una tradición en el fútbol, muestra la deportividad y camaradería existente entre ambos equipos.

El pasillo de honor es una muestra de reconocimiento por el logro alcanzado por el Manchester City en esta temporada. A pesar de la intensa rivalidad deportiva entre ambos clubes, los jugadores del Chelsea decidieron dejar a un lado las diferencias y rendir homenaje al equipo dirigido por Pep Guardiola. Este gesto es una muestra de los valores del deporte y del respeto que existe en el fútbol profesional.

Here come your champions! 🏆

🔵 0-0 🦁 #ManCity pic.twitter.com/ljWpuKzrWS

— Manchester City (@ManCity) May 21, 2023