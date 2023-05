El Mundial de la ilusión inicia con derrota para la selección de Guatemala

A pesar de no haber sufrido en el encuentro, Guatemala no contó con la eficacia de Nueva Zelanda, que se llevó el triunfo 0-1.

El camino de la selección de Guatemala en el Mundial Sub-20 de Argentina inició este sábado con un partido disputado ante Nueva Zelanda. A la bicolor le faltó más vocación en ataque, lo que le pasó factura y terminó perdiendo 0-1 ante el cuadro campeón de Oceanía.

Con este resultado Guatemala se complica sus aspiraciones de avanzar de grupo, ya que inicia la primera fase en la última posición del A. Con esto ahora la bicolor tendrá dos finales en lo que resta de la fase de grupo, siendo la primera el próximo martes a las 15:00 horas ante Argentina. Por parte de Nueva Zelanda la situación es completamente opuesta, ya que ahora son líderes del grupo A.

Guatemala 0-1 Nueva Zelanda

El inicio del partido demostró el nerviosismo entre ambas selecciones en su debut mundialista, lo que hacía que el balón estuviese poco tiempo sobre la verde. Guatemala inició con buena dinámica y tuvo la primera ocasión de abrir el marcador. Al minuto 6 un centro desde la derecha fue cabeceado por Carlos Santos, pero el meta Kees Sims detuvo sin inconvenientes el balón.

El pasar fue asentando a Nueva Zelanda en el terreno de juego, lo que replegó por buena parte del tiempo a la bicolor. A pesar de no tener el balón, Guatemala era capaz de crear peligro con poco, mientras que los de Oceanía no encontraron el arco de Jorge Moreno. La falta de claridad para Guatemala se demostraba en Arquimides Ordóñez, quien conducía mucho el balón y perdía la posesión al no pasar la esférica a sus compañeros.

Figo Montaño tuvo la última ocasión de gol en la primera mitad al minuto 41. Una internada del carrilero de Municipal terminó en un remate raso que obligó a estirarse al máximo a Sims para enviar el balón al córner y mantener su arco a cero. El duelo no se movió del 0-0 inicial y con la igualdad ambas selecciones se fueron al descanso.

Segundo tiempo

Guatemala inició de mejor manera la segunda mitad, logró recuperar la posesión del balón y replegó a Nueva Zelanda. No manejar los tiempos del partido le sentó mejor a los All Blacks, teniendo su primera ocasión de gol en los pies de Manuel Jackson, al 52 el remate del neozelandés pasó rosando el travesaño del arco nacional.

La respuesta nacional no tardó en llegar y fue obra de Arquimides Ordoñez, el atacante se inventó en el borde del área un remate de zurda que complicó a Sims, y ante la mala atajada del meta neozelandés, el balón pasó a centímetros de ser gol.

Malas noticias para Guatemala

Al 71′ un remate mal atajado por Jorge Moreno le obligó a salir a buscar el rebote, en la acción recibió un golpe en la cabeza de parte de un jugador neozelandés. La acción no le permitió terminar el encuentro al portero nacional, que junto a Jeshua Urizar (lesionado) se marchó del terreno de juego al 77′.

El golpe de perder a dos hombres por lesión le pesó a Guatemala, que descompasada en el terreno de juego al 80 un pase al espacio fue mal detenido por Mathius Gaitán, que sumada a una mala salida del meta Fausto Delgado, terminó en gol de Norman Garbert. La anotación fue un golpe para la bicolor, que a pesar de no haber sufrido se veía por debajo en el marcador.

