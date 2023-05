Mikel Arteta expresa su sentir tras perder el título de Premier League con el Arsenal

"Estuvimos en la pelea, pero no fue suficiente", expresó Arteta, que con la derrota de su equipo ante el Forest, el Manchester City se proclamó campeón.

El técnico español del Arsenal Mikel Arteta felicitó al Manchester City por su título en la Premier League, pero confesó que fue “un día triste” para su equipo, después de perder este sábado 1-0 ante el Nottingham Forest.

“Antes que nada felicidades al Manchester City por ganar el campeonato, pero es un día triste para nosotros”, se sinceró el técnico vasco ante el micrófono de Sky Sports.

Con cuatro puntos menos y un solo partido por jugar, los ‘Gunners’ ya no podrán alcanzar al City, que se enfrentará al Chelsea el domingo. Lo Ciudadanos ganan por quinta ocasión este trofeo en los últimos seis años y levantarán su novena liga en la historia.

“Hay que mirar la realidad de cara hoy, regalamos un gol y no estuvimos lo suficientemente bien para romper su defensa. Habríamos podido jugar durante tres horas, no lo habríamos logrado”, añadió Arteta.

Arteta asume la responsabilidad de perder el título

El entrenador Gunner comentó que no conseguir el campeonato, en el que fueron mucho tiempo líderes, es su culpa. “Es mi responsabilidad y lo asumo. Cuando nuestro juego es bonito, estupendo, cuando no lo es, es deporte. El número de goles que concedemos al rival últimamente nos ha penalizado”, analizó el técnico de los ‘Gunners’, que ya no tienen posibilidades matemáticas de dar alcance al Manchester City, del que le separan cuatro puntos, cuando al conjunto londinense sólo le queda un partido por jugar.

“Trabajamos once meses con ese objetivo y fuimos líderes mucho tiempo. Estuvimos en la pelea, pero no fue suficiente”, concluyó Arteta, quien regresa a la Champions League al Arsenal y le da un subliderato que no acariciaban desde la temporada 2015/16.

