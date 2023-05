Guastatoya intentará complicar el sueño de la sexta luna del Xelajú MC

Con la igualdad en el global, el estadio Mario Camposeco vivirá una fiesta en la semifinal de vuelta entre Xelajú MC y Guastatoya.

Publicidad

Este sábado a las 20:00 Xelajú MC y Guastatoya se verán las caras en el primer partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2023. La fiesta será total en el estadio Mario Camposeco, que verá como los dos equipos se dejarán todo por un boleto a la final, tras llegar igualados 1-1 en la llave.

El gran favorito a pasar a la final es el cuadro del Xelajú MC, además de ser más constante en la temporada, juega con el factor de cerrar con el apoyo de su gente y el de estar invicto ante Guastatoya en el Torneo Clausura 2023, acumulando 2 empates y un triunfo. Los dirigidos por Amarini Villatoro tienen la chance de volver a una final tras 5 años de ausencia, en esa ocasión perdieron el título ante Guastatoya.

Los Pecho Amarillo buscan volver a una final tras 2 años y enfrente no tendrán a un rival fácil. A pesar de no haberle podido ganar a Xelajú en el campeonato, Guastatoya no pierde en el Mario Camposeco desde hace dos partidos, lo que demuestra que el estadio Superchivo no se le da mal, factor que buscarán aprovechar.

Darwin Lom podría convertirse en una de las grandes ausencias para el cuadro del Xelajú MC, ya que en el encuentro de ida no pudo terminarlo por lesión, lo que le deja en duda su participación en el duelo de vuelta.

Sigue las semifinales con nosotros

Emisoras Unidas le llevará todas las emociones del Torneo Clausura con las voces de “El Mejor Equipo” en el 89.7 FM.

También puedes buscarnos en nuestras diferentes plataformas digitales. En Twitter @EUDeportes @EmisorasUnidas y Facebook: https://www.facebook.com/eudeportes te llevaremos todas las incidencias de los enfrentamientos. Además, entérate de previas y todos los resultados en nuestra página web: emisorasunidas.com.

(Visited 12 times, 12 visits today)

Publicidad