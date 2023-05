El Mejor Equipo de Emisoras Unidas analiza a la Sub-20 de Guatemala

Además, estos son algunos vaticinios de los locutores guatemaltecos para el duelo de mañana entre Guatemala y Nueva Zelanda por el Mundial Sub-20 Argentina 2023.

Restan pocas horas para que la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala debute en su segunda cita mundialista, esta vez, el grupo que dirige el técnico mexicano, Rafael Loredo, hará su presentación en el Mundial Argentina 2023 ante Nueva Zelanda el sábado 20 de mayo a las 12:00 horas. Más adelante, la “Bicolor” se medirá a los anfitriones de Argentina, 23 de mayo, y cierra participación ante Uzbekistán el 23 de mayo.

En la edición de Colombia 2011, la primera participación de Guatemala en un Mundial, llegó a octavos de final. ¿Cómo le irá a la “Azul y Blanco” en Argentina 2023? Publinews acudió con los integrantes de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, Marco Tulio Ipuerto, Fredy López y Kike Rodríguez, para conocer su análisis de la participación de los dirigidos por Loredo en la tierra del campeón del mundo.

Marco Tulio Ipuerto, director de EU Deportes

Tenemos la ilusión como todos ustedes. Cuando son selecciones jóvenes siempre puede haber una sorpresa, y de esas agradables, así como la clasificación al Mundial ganada a México. Qué bueno que el Mundial sea en Argentina y no en Indonesia, vamos a gozar los partidos en la tarde/noche y no tanto en la madrugada como hubiese sido en Asia.

Guatemala ha tenido continuidad, una buena base y un técnico que ha creído en los chicos. Ellos también han tenido un buen desempeño en cada uno de sus equipos, en la medida de sus posibilidades.

Los fogueos pudieron sido mejor, talvez, quizá con selecciones, pero bueno, los campamentos y lo hecho en Argentina está bien. Tienen un nivel psicológico positivo muy grande. Luego, la chanca y la pelota sentencian. Creo que hay que ganarle a Nueva Zelanda, sí o sí, para poder tener alguna opción de clasificar a la siguiente ronda. Con Argentina, con todo respeto, es futbol y lo que quieran, pero Argentina es muy favorito. A Uzbekistán lo veo favorito ante Guatemala, pero un empate sería extraordinario.

Con que más o menos igualen lo de Colombia 2011 creo que estaríamos bien llenando los objetivos, si es mejor, excelente, y a disfrutarnos el trabajo de la Selección.

Fredy López, narrador de Emisoras Unidas

Es una cita a la que no estamos acostumbrados, esta es apena la segunda participación de una selección guatemalteca en una Copa del Mundo. Me parece que cuando no se es consecuente, el clasificar debe ser celebrada en primera instancia como una fiesta, el estar dentro de los 24 mejores del mundo de esa categoría, proyectar a nuestros jugadores a que sean vistos de una vitrina internacional.

La realidad del jugador guatemalteco contrastará con la realidad del jugador de Italia o Argentina porque son jugadores que tienen otra realidad activa hoy. Juegan en equipos grandes del mundo, por ejemplo, los equipos de la Liga de Campeones de Europa.

Guatemala está en un grupo bastante fuerte para nuestra realidad. Argentina es cierto que no clasificó en la eliminatorio regional, pero está integrada por jugadores que militan en grandes clubes del mundo y del futbol argentino que es de primera categoría. A Nueva Zelanda ya se le ganó, y eso debería de ser la salida inicial del cuadro guatemalteco, ganarle de nuevo a Nueva Zelanda y negociar un punto en el camino para pasar a la siguiente instancia y emular lo que se hizo en la campaña pasada.

Me parece que la responsabilidad del equipo nacional es pasar a siguiente instancia, y cuando ya estemos en la fiesta, salgamos a bailar y hagamos gala de esta.

Kike Rodríguez, narrador de Emisoras Unidas

En el 2011 tuvimos una gran alegría con la selección no solo clasificando al Mundial sino jugando bien en Colombia, eso es lo que esperamos del equipo nacional guatemalteco que estará debutando este 20 de mayo en Argentina. Diríamos que son casi similares los rivales a los que hace muchos años en características, pero hoy tenemos la connotación que nos tocó la Argentina, la que muchos quieren, y a la que Guatemala le hará un buen partido.

Tengo confianza en la selección porque tenemos un proceso largo y ha habido muchos partidos de fogueo. Los muchachos van con una mentalidad y una convicción de poner muy en alto el nombre de Guatemala y poder trascender.

El camino en esta Copa del Mundo siempre va a ser complicado porque debemos poner los pies en la tierra de que por el momento no somos nada en las categorías inferiores ni en la mayor. El trabajado debe ser constante, pero eventos de esta naturaleza le va a permitir crecer al grupo. De todo corazón esperamos que le vaya bien al equipo de todos, la Selección Sub-20.

Vaticinios

Los locutores del Grupo Emisoras Unidas no son ajenos a la fiesta que vivirá el pueblo guatemalteco. Por eso, han enviado un saludo especial a los seleccionados que buscan poner en alto el nombre de nuestro país, asimismo, dan su vaticinio ¿Concuerdan con ellos?

César Augusto, de La Tronadora 99.3 FM: “Quiero enviarles un saludo especial a los muchachos de la Sub-20, les deseo todo lo mejor ante Nueva Zelanda. Creo y estoy seguro que ganarán 1-0”.

Karla Calvillo, de YosiSideral 90.1 FM y Fabustereo 88.1 FM: “A mis amigos de la Sub-20 les deseo todo lo mejor, y yo sé que vamos a ganar, o eso es lo que yo deseo y para eso les mando muchos abrazos y energía. Guatemala 1, Nueva Zelanda 0”.

Ángel Rodríguez, de Atmósfera 96.5 FM: “Mi vaticinio, con toda honestidad, es posible que Nueva Zelanda gane 2-1, posiblemente, y si no, no me vayan a linchar. Suerte jóvenes y un saludo desde Guatemala”.

Maga del Valle, de La Tronadora 99.3 FM: “Qué orgullo, honor y placer saber que mis compas de la Sub-20 van a tronar el nombre de Guate en lo más alto. Así que mis chingones vayan a enseñar lo que tenemos los chapines para dar. Van a ganar 2-1”.

Sergio Adolfo, de La Grande 99.3 FM: “Mi vaticinio en el encuentro Guatemala y Nueva Zelanda es 1-0. Saludos a los amigos de la Sub-20, ánimo, y por supuesto arriba Guate”.

Mariale Guzmán, de La Tronadora 99.3 FM: “Quiero enviarles un saludo muy especial a mis amigos de la Sub-20. Estoy segura nos harán sentir muy orgullosos en ese partido ante Nueva Zelanda. Mi vaticinio 1-0 ganando Guatemala”.

Luis Fernando, de KISS 97.7 FM: “Le mando muy buenas vibras a los seleccionados Sub-20. Ante Nueva Zelanda yo sé que ustedes van a ganar”.

