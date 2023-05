Carlo Ancelotti: “El rival ha merecido ganar”

El City “ha tomado ventaja en la primera parte y a partir de ahí ha construido el partido para ganar, han sido superiores a nosotros como nosotros fuimos superiores a ellos el año pasado”, explicó el técnico merengue.

El técnico merengue también negó que la derrota pueda poner en duda su continuidad.

Carlo Ancelotti: “No hemos hecho lo que estaba planteado, pero no tenemos que hacer un drama. Esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado, lo ha hecho muy bien esta temporada y lo va a hacer mejor la que viene”. “Esta derrota es sólo un paso para intentar ser mejor el año próximo”, añadió el entrenador italiano.

“Faltan cuatro partidos para acabar la temporada, tenemos que dar la cara en estos cuatro partidos, pero la temporada ha sido buena, llegar a una semifinal de Champions es un éxito, sólo cuatro llegan a una semifinal y a veces puede pasar que pierdas”, dijo.

Ancelotti insistió en defender a su equipo recordando que “esta plantilla ha ganado al City en una semifinal, esta año ellos han sido mejor, con esta plantilla se puede pelear por la Champions. Estamos ya enfocados en la próxima Champions”.

🚨 Carlo Ancelotti on his future at Real Madrid: “No one doubts me. I think the president was very clear 15 days ago — this is a step to improve for next year”. #RealMadrid

“Next season I will be here to fight to win another Champions League”. pic.twitter.com/t56VDUq7n2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023