Nuggets se apuntan el primer triunfo ante Lakers con exhibición de Jokic

Jokic firmó un asombroso registro de 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias con el que salió vencedor de un memorable duelo ante el pívot de los Lakers Anthony Davis.

Con un descomunal triple doble de su estrella Nikola Jokic, los Denver Nuggets frenaron una remontada de Los Angeles Lakers para imponerse 132-126 este martes en el arranque de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Jokic firmó un asombroso registro de 34 puntos (12/17 en tiros de campo), 21 rebotes y 14 asistencias con el que salió vencedor de un trepidante duelo ante el pívot de los Lakers Anthony Davis, que terminó con 40 puntos y 10 asistencias.

Nikola Jokic leads the @nuggets to victory in Game 1!

LeBron James logró 26 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias para los Lakers, que forzaron un final apretado a pesar de que llegaron a tener 21 puntos de desventaja.

Denver, el primer sembrado del Oeste, se mantuvo firme en la recta final y se anotó el primer triunfo ante el equipo angelino, que clasificó a playoffs en el repechaje pero tiene la moral por las nubes después de eliminar a los Grizzlies y los Warriors.

“En la primera parte estuvimos muy bien, controlamos el partido, el ritmo, la defensa, todo. Y luego en la segunda perdimos la compostura que teníamos en la primera parte”, declaró Jokic.

“Sabíamos que iban a volver, son un equipo duro. Pero no importa si ganas por un punto o por 20 a estas alturas del año, una victoria es una victoria”, recalcó.

“Tardamos una mitad en meternos en el partido, y eso fue prácticamente todo”, lamentó de su lado LeBron James. “Ellos nos dieron un puñetazo en la boca para empezar y el partido se gana en 48 minutos”.

“Ellos están 1-0 y tenemos que reaccionar con desesperación en el segundo partido. Tenemos que jugar mejor”, demandó el veterano alero.

More Game 1 content in the NBA App: https://t.co/r2mhZX6CFn pic.twitter.com/aJ4WsrwA3B

Aunque sus escuderos estuvieron a la altura, especialmente el base Jamal Murray (31 puntos), Jokic fue de nuevo el eje absoluto del juego de los Nuggets y sigue firmando estadísticas que muy pocos han emulado en la NBA.

Su triple doble del martes fue el cuarto que consigue en su carrera en playoffs con al menos 30 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, una marca que ningún otro jugador ha logrado en la historia.

El serbio, doble ganador del premio MVP, fue segundo en la votación este año tras Joel Embiid (Sixers) pero en estos playoffs no ha encontrado hasta ahora a nadie que le haga sombra.

“Es un jugador con muchas habilidades, como muestran sus números. Ha hecho muchos tiros difíciles. Tenemos que ponérselo difícil”, dijo Anthony Davis. “Ha jugado bien durante toda la temporada y especialmente en estos playoffs. Hay que quitarse el sombrero”.

Nikola Jokic is now the only player in NBA history with multiple Playoff games of 30+ points, 20+ rebounds, and 10+ assists.

Wilt Chamberlain and Kareem Abdul-Jabbar have each done it once:

Wilt: 37 PTS, 27 REB, 11 AST on 03/22/1967

Kareem: 38 PTS, 23 REB, 11 AST on 04/13/1970 pic.twitter.com/gbNsK6OUtg

— NBA History (@NBAHistory) May 17, 2023