Cristiano contribuye en triunfo del Al-Nassr y quedan a un paso del líder

Faltan tres fechas para que culmine la liga saudí y Cristiano Ronaldo aún puede ser campeón.

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo obtuvo este martes una victoria fundamental en la lucha por la Liga Profesional Saudí ante el Al Ta’ee. La victoria del conjunto amarillo y azul fue de 0-2 en el Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadium. Los goles de la victoria fueron anotados por Cristiano Ronaldo, de penalti (52), y de Anderson Talisca (80).

La jornada fue maravillosa para el Al-Nassr ya que el líder de competencia, el Al-Ittihad tropezó 2-2 ante el Al-Hilal.

El delantero portugués celebró su decimotercer tanto desde que llegó al futbol saudí. Sumó otro desde el punto de penalti, el séptimo, que sirvió para iniciar el camino hacia la victoria del al Al-Nassr.

Talisca cerró el marcador en la segunda para superar a un equipo que pelea por acabar entre el Top 10 de la clasificación.

Ronaldo for the night 😍👊 pic.twitter.com/MC8FelRgqp

Al-Ittihad, líder de la competencia saudí, visitó al cuarto clasificado, Al-Hilal, y empató 2-2 con goles en los primeros 30 minutos del brasileño Igor Coronado y de saudí Ahmed Bamsaud.

Al filo del descanso, Musab Al Juwayr aprovechó una asistencia del peruano André Carrillo para recortar distancias, y después, en el 90+6, Michael empató sobre la hora.

Tras la victoria del Al-Nassr sobre Al Ta’ee (0-2) y el empate entre Al-Hilal y Al-Ittihad (2-2), la lucha por el título de la Primera División del futbol de Arabia Saudita está más al rojo vivo que nunca.

Tras 27 fechas disputadas, el líder es el Al-Ittihad con 63 puntos, y el sublíder es Al-Nassr con 60 unidades. Son únicamente 3 puntos los que separan al equipo de Cristiano Ronaldo de darle alcance al primer lugar. Es de recordar que restan solo tres fechas para el final de la campaña.

Las siguientes tres fechas son así:

Great work in Hail ✅

Next step in Riyadh, see you at @VictoryArena_sa 🏟️💛 pic.twitter.com/XQbfV3A9Nf

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 16, 2023