Comunicaciones, el mejor equipo de Guatemala en el nuevo ranquin de Concacaf

Concacaf estrenó un nuevo ranquin de clubes, el cual será clave para determinar las cabezas de serie en los sorteos de las competencias oficiales.

Este martes 16 de mayo la Concacaf estrenó su nuevo ranquin de clubes, el cual servirá para definir las posiciones que jugarán los equipos en los sorteos de las competencias oficiales de la región. Este ranquin comenzará a ser utilizado a partir de este 2023, año en el que se estrenarán las nuevas Copas en Centroamérica y el Caribe. Además servirá para la ampliada Liga de Campeones de Concacaf 2024.

Los clubes recibirán puntos por partidos internacionales y domésticos oficiales, lo que les servirá para ir cayendo o escalando posiciones dentro de esta nueva organización de Concacaf. El mejor equipo de la Confederación, según el ranquin, es Monterrey y el top 3 lo complementan el América y Los Angeles FC.

This is how the new Concacaf ranking system works! pic.twitter.com/bEzIYJglR3

— Concacaf (@Concacaf) May 16, 2023