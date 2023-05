Mauricio Pochettino será el nuevo timonel del proyecto del Chelsea

La prensa especializada en fichajes dan a conocer el acuerdo entre Mauricio Pochettino y Chelsea para la próxima temporada.

La prensa internacional ha dado a conocer, tras el empate 2-2 entre Chelsea y Nottingham Forest, que el cuadro blue está próximo a oficializar a Mauricio Pochettino como su nuevo estratega para la temporada 2023/24, ya que Frank Lampard finalizará la campaña actual con los londinenses.

El medio inglés ‘The Athletic’ expresó que Pochettino “colaborará con los directores deportivos del Chelsea y Frank Lampard” durante el cierre de la temporada, pero no tomará el puesto aún. El periodista italiano Fabrizio Romano añade que el argentino traerá su cuerpo técnico y de manera inmediata comenzará a discutir la estrategia de fichajes con el club.

Mauricio Pochettino will sign contract in the next days but he will start this new Chelsea chapter in June, now now — as Lampard will remain as caretaker coach. 🚨🔵 #CFC

Poch will bring in his people for coaching staff — he will discuss transfer strategy with club immediately. pic.twitter.com/6WfbMrUzRb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023