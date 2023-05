Guastatoya es el primer clasificado a las semifinales del Clausura 2023

A pesar de perder en la vuelta ante un valiente Xinabajul, el global mantiene a Guastatoya en la lucha por el título del Clausura 2023.

Publicidad

El estadio Los Cuchumatanes fue la sede de un apasionante encuentro de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2023. Xinabajul llegó con desventaja de 0-2 al encuentro en casa y pese a derrotar 1-0 a Guastatoya, el global le dio el pase a las semifinales al cuadro Pecho Amarillo.

#Clausura2023 | ¡GUASTATOYA ELIMINA A XINABAJUL! A pesar de que la 'X' 🔰 se llevó el triunfo 1-0 en casa, el global le dio el pase 1-2 a los Pecho Amarillo 🐥 pic.twitter.com/JIxluPow0q — Publisport (@Deportes_PN) May 14, 2023

Xinabajul Huehue 1-0 Guastatoya

Los primeros 45 minutos fueron un partido para el olvido de los espectadores, ya que ninguno de los clubes realizó un remate a portería o con peligro de gol. Guastatoya, fiel al estilo de Mario Acevedo, se replegó y se dedicó a defender y no lo pasó mal ante el mal manejo del ataque huehueteco. Xinabajul, que llegaba obligado a ganar, no pudo generar peligro en el arco de De Lemos y con centros intentó hacer daño, pero no logró acercarse en el global durante la primera parte.

El segundo tiempo no defraudó a lo esperado y el partido se logró abrir de cara al gol. Xinabajul no bajó los brazos y al 48′ tuvo el primer remate a portería gracias a un tiro de Marvin Ceballos que fue detenido por Adrián de Lemos. La insistencia huehueteca hizo que la sólida defensa visitante flaqueara y una mala salida del portero Pecho Amarillo terminó en penal por un “atropellamiento” sobre Gerson Tinoco.

Tinoco tuvo en sus pies la gran chance para descontar y no la desperdició colocando de penal el 1-0 al minuto 55 con el que la afición de la ‘X’ soñaba con remontar la llave. Guastatoya no se supo reponer del golpe y vivió los siguientes minutos un vendabal en los bordes de su área y cada vez parecía más cerca el empate huehueteco.

Xinabajul – @CD_Guastatoya 52’ ✅ acierto del árbitro al sancionar penal a favor de Xinabajul, el defensor de Guasta imprudentemente golpea con el brazo en el rostro al delantero y evita que dispute el balón.

🎥 @TigoSportsGt pic.twitter.com/3z1mlZlziI — VAR502 (@VAR502GT) May 14, 2023

Ante el mal manejo del partido, Mario Acevedo intentó cambiar la dinámica de su equipo y al 75 hizo ingresar a Carlos Fernández y Anllel Porras. Los dos atacantes tuvieron una gran ocasión de gol al 79, el costarricense cedió el balón en el borde del área al hondureño, pero Fernández de manera sorpresiva mandó el balón fuera de la portería de Liborio Sánchez y parecía lamentar una ocasión que le daría tranquilidad a la visita.

El pasar de los minutos daba la sensación de que el gol estaba al caer y sobre el 86 el juego dejó una jugada llamativa para el conjunto arbitral, un despeje dentro del área topó en el brazo de un zaguero visitante y para el referí central esto no fue para ser considerado como mano y por ende otro penal.

Por si le faltaba epicidad al juego, al llegar al minuto 90 hubo 5 minutos de reposición en los que Guastatoya se defendió como pudo para mantener la ventaja y pese a sufrir se llevó el boleto a las semifinales del Clausura 2023.

(Visited 43 times, 43 visits today)

Publicidad