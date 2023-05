Los Warriors resisten y estiran la serie ante Los Ángeles Lakers

Stephen Curry volvió a ser el líder con 27 puntos y 8 asistencias pero, a diferencia de los últimos partidos, estuvo bien secundado por varios de sus compañeros.

Los Golden State Warriors esquivaron este miércoles la eliminación al vencer 121-106 a Los Angeles Lakers, que sufrieron la lesión de su figura Anthony Davis, mientras los New York Knicks ganaron a los Miami Heat y también alargaron su serie de playoffs de la NBA.

Los Warriors, vigentes campeones de la NBA, sobrevivieron a la primera de las tres oportunidades de clasificación con las que cuentan los Lakers y se acercaron 3-2 en esta semifinal de la Conferencia Oeste.

Not done yet.

See you in L.A. for Game 6 pic.twitter.com/FdjBYO1U3o

— Golden State Warriors (@warriors) May 11, 2023