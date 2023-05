Guatemala queda a dos triunfos de clasificar al Mundial de Futbol Playa

Tras su victoria ante Belice, Guatemala buscará el viernes ante El Salvador dar un paso más en su aspiración de ser mundialista.

La Selección Nacional de Guatemala de futbol playa jugará los cuartos de final del Campeonato Beach Soccer de Concacaf (CBSC) Bahamas 2023 tras lograr un triunfo este día ante Belice (3-2), selección que complicó demás a los connacionales. Debido a que la “Bicolor” clasificó como uno de los dos mejores terceros, el rival de Guatemala será un líder, y esa nación es El Salvador, favorito desde el inicio del Premundial para llevarse el boleto mundialista y pelear por el trono de la región en esta disciplina deportiva. El duelo entre guatemaltecos y salvadoreños será el próximo viernes.

Ángel Sáenz (7’) de tiro libre directo y Pablo Crocker (4’) hicieron los goles en el primer periodo para una ventaja azul de 2-0. En el segundo no hubo movimiento en el marcador. Ya en el tercero y último periodo, Belice se acercó de forma peligrosa con el gol de Raymond Ramos (10’) para el 2-1, pero Miguel González (9’) puso el 3-1, lo que parecía marcar un cierre tranquilo para los chapines. Cuando restaban tres minutos para el final, Kenen Castillo hizo el definitivo 3-2.

El partido terminó de forma dramática para Guatemala ya que un empate significaba la eliminación, y faltaban 35 segundos para culminar el juego cuando Belice remató a puerta y un José González evitó la caída en la línea de gol.

Con este triunfo, el cual se dio en el Malcolm Park Nassau de Bahamas, Guatemala cosechó sus primeros tres puntos en el Premundial de Futbol Playa, pero por mejor diferencia de gol fue el mejor ubicado de los mejores terceros lugares.

