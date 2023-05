Milan e Inter con el objetivo de cambiar la historia

Este miércoles, se juega la segunda semifinal de ida de la UEFA Champions League, que tendrá como escenario Italia.

Casi 20 años después de la última vez que se enfrentaron en las semifinales de la Champions League, los rivales de la ciudad, Milan e Inter, están listos para enfrentarse una vez más en lo que seguramente será un enfrentamiento fascinante.

El Estadio San Siro será el anfitrión de ambos partidos de la eliminatoria de semifinales, y con Milan e Inter también muy igualados en la Serie A.

El entrenador del Inter, Simone Inzaghi, es ciertamente consciente de la importancia de los oponentes: “Sabemos lo que este derbi representa para todos aquí y lo jugaremos de la mejor manera”.

Con los equipos italianos generalmente más conocidos por sus defensas severas, algo de magia de los hombres ofensivos estrella Rafael Leão y Lautaro Martínez podría marcar la diferencia.

Leão estuvo en buena forma una vez más para el Milan en su empate de vuelta de cuartos de final con Napoli, y ahora tiene cuatro asistencias en diez partidos de la Champions League esta temporada. Sin embargo, el portugués es una gran duda para el miércoles con una lesión en el muslo.

Martínez, por su parte, fue una gran influencia para el Inter en su empate 3-3 en el partido de vuelta con el Benfica. Marcó un gol y creó otro, y el argentino parece estar alcanzando su mejor forma a medida que entramos en la etapa crucial de la campaña.

Si Leão está disponible y, si lo está, cuál de los dos jugadores se desempeña mejor puede ayudar a decidir este empate tentador.

Miércoles 10 de mayo a las 13:00 horas GT

